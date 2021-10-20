Хотя выплата была одобрена правозащитниками, некоторые считают, что она не решает коренных причин насилия в семье в Австралии.

В Австралии правительство выплатит 5 тысяч австралийских долларов (3,7 тысячи долларов США) жертвам абьюза в отношениях. Программа поддержки рассчитана однократно для представителей всех статей.

"Правительство Австралии предлагает единовременные выплаты, чтобы помочь людям избавиться от насильственных отношений. Начиная со вторника (19 октября — ред.), пострадавшие могут подавать заявку на выплату 5 тысяч австралийских долларов, что включает наличные деньги и прямые платежи за такие расходы, как школьный сбор", - говорится в сообщении правительства, которое цитирует CNN.

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Отмечается, что женщины будут составлять большинство заявителей в стране, поскольку в стране каждые 9 дней женщина становится жертвой убийства со стороны своего партнера. Хотя выплата была одобрена правозащитниками, некоторые считают, что она не решает коренных причин насилия в семье в Австралии.

Исполнительный директор Викторианского женского фонда Мэри Крукс убеждена, что в Австралии необходимо провести более широкие дебаты по этой проблеме. Она также добавила, что нужно ставить вопрос о том, почему женщин заставляют покинуть семейный дом.

"Здесь есть большая морально-этическая и политическая проблема. Почему женщине приходится дальше переживать эту чрезвычайную травму и пертурбацию в своей жизни, когда она, собственно, не причиняла никакого вреда... Почему она должна быть в таком положении, чтобы быстро забрать детей и домашних животных и, возможно, не иметь возможности получить место в приюте", - заявила Крукс.

Согласно докладу Всемирного экономического форума по глобальному гендерному разрыву за 2021 год, Австралия находится на 50-м месте в соответствующем рейтинге - значительно ниже, чем США, Британия, Франция и Новая Зеландия.

Справка УНИАН. Абьюзивные отношения - это насильственные отношения или взаимоотношения, в которых один человек нарушает личные границы другого, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. Это унизительные взаимоотношения между "тираном" и "жертвой", которые сопровождаются постоянными манипуляциями с помощью денег, шантажа, угроз и физической агрессии, а также моральным издевательствам со стороны агрессора. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами, жертва по ряду причин не может выйти из этих отношений.

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Автор: Виктория Гордиенко