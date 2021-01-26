74 человека погибли в прошлом году из-за домашнего насилия. В целом в Украине фиксируют вспышку бытовых ссор - их вдвое больше. В частности 208 тысяч жалоб зафиксировала полиция в прошлом году.
Где спрятаться от домашних обидчиков и почему стало больше агрессии, об этом говорится в сюжете ТСН.
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Людмиле 30 лет. Она мама двоих детей. И два года живет в постоянном домашнем насилии. Сожитель табуреткой разбил женщине голову, избил старшего ребенка. Женщина схватила двух детей и соцслужбы срочно ее перевезли в приют. Людмила говорит, что сбежала бы еще раньше, если бы было куда поехать. Повезло теперь, как раз неподалеку открылся приют. Сейчас она скрывает, где живет. Далее планирует устроиться на работу, а детей отдать в садик.
В Украине действует 30 таких приютов для поддержки пострадавших от домашних побоев. Попасть туда можно через горячую линию или направление соцслужб. Находиться там — до 3 месяцев. Большинство приютов переполнены.
В то же время количество тех, кто жалуется на домашнее насилие, вдвое возросло. И известно, что лишь каждый десятый пострадавший обращается в полицию.
"В 2020 году в органы Нацполиции поступило более 208 тыс. обращений о совершении домашнего насилия", — говорит Василий Богдан, заместитель руководителя Управления участковых офицеров полиции.
74 человека погибли в прошлом году из-за домашнего насилия. 141 человек во время таких побоев получил тяжелые травмы, более тысячи — легкие побои.
"2020 год стал переломным. Он повлиял на случаи домашнего насилия. Карантин стал фактором риска. Случаи насилия участились и стали более жестокими", — говорит Елена Кривуляк, руководитель департамента национальных горячих линий "Ла Страда-Украина".
В полиции отмечают, что не нужно ждать тяжелых последствий, а звонить заранее. В прошлом году выдали 47 тыс. запретительных предписаний домашним обидчикам.
Напомним, что в Киеве от 1 до 11 января с заявлениями о домашнем насилии обращалось 743 человека. В частности, в полицию сообщали 629 человек, остальные звонили на муниципальную горячую линию.
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