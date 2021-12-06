Мама – главный человек в жизни ребёнка. А если в семье растет дочь, то именно мама подает ей пример отношения к себе, окружающим, к партнеру. Именно она закладывает основы любви к себе…или нелюбви.
По мнению психолога Юлии Медведевой, часто матери по незнанию или наоборот с уверенностью в собственной идеальности, навязывают дочерям ценности и идеи, которые калечат жизни. Об этом специалист рассказала на своей странице в Instagram.
Предлагаем ознакомиться с несколькими из них:
- "Ты должна быть хорошей хозяйкой"
Девочкам внушают, что работа по дому – ее обязанность. Что быть домохозяйкой при хорошем муже – предел мечтаний. Что чем больше она будет стараться – тем крепче ее будут любить.
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"Часто такие женщины с остервенением натирают хрусталь, гладят пододеяльники, готовят обеды и все это после рабочего дня. Мать как бы транслирует дочери: "Сначала семья, потом –ты"", - говорит психолог.
- "Чтобы выйти замуж, ты должна соответствовать стандарту"
"Хватить налегать на сладкое, хочешь растолстеть и в девках всю жизнь сидеть", "Надень юбку, мужчины любят глазами", "красота – главное женское оружие".
Такие установки, во-первых, взращивают в девочках комплексы, а во-вторых демотивируют многим чего-либо добиваться. Ведь мама говорит, что главное в жизни – внешность. А карьера и самореализация – только мешают.
"Во взрослом возрасте такие женщины оббивают пороги косметологических клиник. Они живут в плену неуверенности и убеждениях, что если поправят себе нос/грудь/живот – жизнь их волшебным образом преобразится. Стоит ли говорить, что достичь воображаемого идеала им вряд ли удастся", - говорит эксперт.
- "Все мужики – одинаковые!"
Обычно такое убеждение транслируют женщины у которых по разным причинам не складываются отношения с мужчинами. Они не умеют отпускать обиды, плохо разбираются в людях и еще хуже – в себе. Часто они обозлены на жизнь и не видят истинных причин своих неудач. Винят во всем партнера и формируют у дочерей искаженное восприятие отношение и мужчин в целом.
"Эти установки можно отследить и проработать. Для этого потребуется сила воли и смелость признать, что мама – не идеальна. Живите по своим правилам и отметайте чужие. С этого и начинается свобода", - призывает специалист.
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