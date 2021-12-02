Казалось бы, барьерная контрацепция проста, доступна и понятна, но и тут существует множество домыслов, утверждает эксперт.

В обществе существует множество мифов, которые портят жизнь людям. Тема секса не является исключением. Поговорим сегодня о презервативах.

"Иметь знания – очень важно, а мне – не лень развенчивать мифы. И сегодня мы поговорим о презервативах. Казалось бы, барьерная контрацепция проста, доступна и понятна, но и тут существует множество домыслов", - утверждает сексолог и психолог Татьяна Славина на своей странице в Instagram.

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По мнению эксперта, самыми живучими в народе остаются следующие:

Презервативы вредны для здоровья

Нет, никаких проблем для здоровья они не несут. Единственное исключение - возможная аллергия на латекс.

Они все одинаковые

Презервативы отличаются материалом (латекс, полиуретан), толщиной, размером, цветом, вкусом, наличием дополнительных "фишек" (ребра, усики, пупырышки) и эффектов (охлаждение, разогрев и т.п.).

Зачем? Все равно есть шанс заразиться / забеременеть

Да, есть, но это всего лишь очень небольшой шанс, а не гарантия того, что это так и произойдет, как при незащищенном ПА.

Презерватив - забота мужчины

Нет, оба партнера в равной степени несут ответственность за последствия секса.

Покупать презервативы стыдно

Покупать презервативы - это забота по отношению к себе и партнеру.

Два презерватива надежнее защищают, чем один

Два презерватива использовать не нужно. Подберите правильный размер, аккуратно открывайте и правильно надевайте.

Неудобно просить, чтобы партнер воспользовался презервативом

Вспомните о количестве потенциальных венерических заболеваний и непременно предохраняйтесь!

Для орального секса презерватив не нужен

Еще как нужен! Герпес, гепатит, гонорея, ВИЧ - это не все болезни, которые можно подхватить через незащищенные оральные ласки.

В презервативе неудобно и они рвутся

Подберите правильный размер, пробуйте разные материалы и ТМ. Сейчас уже не те изделия №2, к которым действительно было много претензий. Они очень прочные, при этом тонкие и комфортные.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали украинцам о самых распространенных методах контрацепции.

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Автор: Виктория Гордиенко