Есть вещи, которые мужчины не могут простить женщинам. В основном это поведенческие недостатки.

Презрение - обычно, у женщины написано на лице, что она не обращает внимания на мужское мнение, она знает, как мужчина должен себя вести, и, более того, она заранее уверена, что он ошибется. И так и происходит, после чего весь вид девушки так и говорит: "Я так и знала". Чтобы женщины не говорили, презрение, предубеждение, осуждение читается в их глазах, вызывает у мужчины только одно желание - убежать как можно дальше. Это заранее проигрышная стратегия. Изменить человека можно, но только полностью приняв его, со всеми недостатками. Только тогда в мужчине начнет просыпаться человек.

Отсутствие веры в себя - если женщина считает себя не красивой, боится слово сказать и прячете голову в плечи при каждой ситуации, быть беде. У большинства мужчин, ориентированных на карьеру, нет времени и сил убеждать женщин в обратном, более того, чем чаще женщины указывают на свои недостатки, тем больше мужчины начинают их видеть.

Вывод - несите себя по жизни гордо, сполна осознавая свою силу и красоту. Только так женщина сможет убедить мужчину в том, что ему с ней повезло.

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Негатив - "Жизнь не всегда складывается так, как хочется — бывают проблемы со здоровьем, деньгами, да и вообще, проблемы. Когда мы с женой впервые собрались в отпуск (Италия, романтика, целых две недели), то... опоздали на самолет. Таксист нарушил правила, мы попали в ДТП и застряли с чемоданами на полпути — так рано вызвать другую машину оказалось нереальным. И тогда, как я чертыхался, проклинал все и всех, она улыбнулась и сказала: "Слушай, пусть это будет самым большим хаосом в нашей жизни".

Она ни разу не вспомнила мне этого провала, хотя я понимал, что мог и должен был выкрутиться из этой ситуации, как мужик, но я не смог. Другая на ее месте устроила бы истерику, обиделась бы, пожаловалась всем подругам. Мне кажется, такая позитивная, доверительная к миру позиция и отличает Ту Самую женщину, от всех остальных".

Синдром мамы - есть существенная разница между заботой и тотальным контролем. Бывает, неосознанно, женщина становится мужчине мамой, начиная поучать его, запрещать что-то, делать замечания, проверять, вовремя ли он поел, какую рубашку надел. В этот момент, секс из жизни этой пары пропадает.

Есть еще один вариант развития событий - рано или поздно сын захочет жить своей жизнью и убежать от мамы…

Драма - "Когда мне было 18, страсти в общении с девушками казались обязательным условием отношений, но с возрастом от этого очень устаешь. Окей, поссорились, но у тебя есть выбор — сделать из этого трагедию вселенского масштаба, встать и хлопнуть дверью, или же успокоиться и заняться своими делами. Я остыну, ты остынешь, мы сделаем выводы и вернемся к нормальной жизни... или не вернемся, если ты выберешь опцию "включить drama queen".

Здесь, опять же, выбор за женщиной — от того, правильно ли она его сделает, зависит дальнейший результат, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова