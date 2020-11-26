Психологи отмечают, что ревность возникает из-за неуверенности в отношениях. При этом, как отмечают специалисты, могут ревновать все, даже успешные красавицы с адекватной самооценкой.
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Почему возникает ревность и как преодолеть это разрушительное чувство, рассказывает психолог Елена Шершнева, пишет Cosmo.
- Изменение роли
Когда ревнуешь, то проигрываешь в голове такой сценарий: твой партнер – привлекательный, интересный, он нравится женщинам, его жизнь яркая, а ты – тревожная, у тебя в поле зрения один мужчина и главная задача – не дать его кому-то забрать. Именно поэтому пора переписать этот сценарий.
Когда сможешь увидеть себя в той роли, которую сейчас отводишь мужчине, понятию "ревность" в жизни не останется места.
- Взгляни на факты объективно
Открытый флирт, измена – могут быть реальными причинами для ревности. Тогда необходимо решить: готова ли ты принимать такое или нет. Если готова, то не впадай потом в роль жертвы. Если не готова – расходитесь.
Что же касается менее значимых событий, подумай дважды, действительно ли они угрожают отношениям.
- Будь готова к переменам
Часто ревность возникает от панического страха потерять партнера. Если есть этот неадекватный страх, что вы расстанетесь, стоит попробовать специальную технику. Представить, что ваши пути уже разошлись. А потом во всех подробностях описать: как будешь жить, с кем общаться, когда начнешь ходить на свидания.
Осознай, что в таком случае жизнь не разрушится. Тогда тревога отпустит, а вместе с ней и неоправданная ревность.
- Укрепляй отношения
Лучшая профилактика неверности – это поддержание счастливых отношений. А вот попытки оградить партнера от "соблазнов" далеко не приведут:
Во-первых, это просто невозможно. Во-вторых, контроль создает напряжение и провоцирует конфликты.
Джон Грей, который написал книгу "Мужчины с Марса, а женщины с Венеры", рекомендует женщинам учитывать 6 основных мужских потребностей в любви:
- доверие;
- принятие;
- благодарность;
- увлечение;
- одобрение;
- поощрение.
Если ты хочешь построить действительно крепкие отношения - дай это своему партнеру. И начать стоит именно с доверия.
Почему возникает ревность
Американский психолог и автор книги "Лекарство от ревности" Роберт Лихи пояснил, что ревность зарождается там, где есть три человека, пишет НВ.
Психолог делит ревность на две категории:
- Сексуальная, когда вы переживаете, что партнер предаст вас физически.
- Эмоциональная, когда вас больше беспокоит, что партнер будет близок эмоционально с кем-то другим.
Мужчины чаще страдают от первого, а вот женщины – склонны к ревности второго типа.
Как отмечает Лихи, ревность - это не всегда плохо. Умеренная степень ревности, которая не мешает ни вам, ни партнеру, может свидетельствовать о сильной связи и любви.
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