Умеренная ревность может быть полезна, отмечает специалист.

Психологи отмечают, что ревность возникает из-за неуверенности в отношениях. При этом, как отмечают специалисты, могут ревновать все, даже успешные красавицы с адекватной самооценкой.

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Почему возникает ревность и как преодолеть это разрушительное чувство, рассказывает психолог Елена Шершнева, пишет Cosmo.

Изменение роли

Когда ревнуешь, то проигрываешь в голове такой сценарий: твой партнер – привлекательный, интересный, он нравится женщинам, его жизнь яркая, а ты – тревожная, у тебя в поле зрения один мужчина и главная задача – не дать его кому-то забрать. Именно поэтому пора переписать этот сценарий.

Когда сможешь увидеть себя в той роли, которую сейчас отводишь мужчине, понятию "ревность" в жизни не останется места.

Взгляни на факты объективно

Открытый флирт, измена – могут быть реальными причинами для ревности. Тогда необходимо решить: готова ли ты принимать такое или нет. Если готова, то не впадай потом в роль жертвы. Если не готова – расходитесь.

Что же касается менее значимых событий, подумай дважды, действительно ли они угрожают отношениям.

Будь готова к переменам

Часто ревность возникает от панического страха потерять партнера. Если есть этот неадекватный страх, что вы расстанетесь, стоит попробовать специальную технику. Представить, что ваши пути уже разошлись. А потом во всех подробностях описать: как будешь жить, с кем общаться, когда начнешь ходить на свидания.

Осознай, что в таком случае жизнь не разрушится. Тогда тревога отпустит, а вместе с ней и неоправданная ревность.

Укрепляй отношения

Лучшая профилактика неверности – это поддержание счастливых отношений. А вот попытки оградить партнера от "соблазнов" далеко не приведут:

Во-первых, это просто невозможно. Во-вторых, контроль создает напряжение и провоцирует конфликты.

Джон Грей, который написал книгу "Мужчины с Марса, а женщины с Венеры", рекомендует женщинам учитывать 6 основных мужских потребностей в любви:

доверие;

принятие;

благодарность;

увлечение;

одобрение;

поощрение.

Если ты хочешь построить действительно крепкие отношения - дай это своему партнеру. И начать стоит именно с доверия.

Почему возникает ревность

Американский психолог и автор книги "Лекарство от ревности" Роберт Лихи пояснил, что ревность зарождается там, где есть три человека, пишет НВ.

Психолог делит ревность на две категории:

Сексуальная, когда вы переживаете, что партнер предаст вас физически.

Эмоциональная, когда вас больше беспокоит, что партнер будет близок эмоционально с кем-то другим.

Мужчины чаще страдают от первого, а вот женщины – склонны к ревности второго типа.

Как отмечает Лихи, ревность - это не всегда плохо. Умеренная степень ревности, которая не мешает ни вам, ни партнеру, может свидетельствовать о сильной связи и любви.

Ревность в отношениях: что стоит знать

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Автор: УНИАН