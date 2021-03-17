Конституция Японии определяет брак как союз между обоими полами. Суд Саппоро постановил, что такая норма лишает однополые супруги равенства, которое гарантирует Конституция.

В Японии суд в городе Саппоро признал, что юридическое непризнание однополых браков нарушает Конституцию.

Об этом передает BBC.

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Конституция Японии определяет брак как союз между обоими полами. Суд Саппоро постановил, что такая норма лишает однополые супруги равенства, которое гарантирует Конституция.

Рассмотрение дела началось после того, как несколько однополых пар подали пять исков в различные суды Японии. Они заявили, что их права на равенство и свободу брака, закрепленные в Конституции, нарушили из-за запрета однополых браков.

Пары требуют от государства возместить им моральный ущерб, а также легализовать однополые браки. В то же время суд Саппоро отклонил требование о компенсации в один миллион иен (9000 долларов), но признал, что запрет на заключение брака является неконституционным.

Осталось еще четыре иска, которые должны рассмотреть суды. Считается, что решение суда Саппоро повлияет на будущие решения. Даже если они признают запрет на однополые браки неконституционным, это не значит, что произойдет легализация таких браков.

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявлял, что менять Конституцию относительно прав супругов необходимо «с особой осторожностью». Конституцию страны приняли после Второй мировой войны в 1947 году, в ней брак заключается по взаимному согласию обоих полов. Правительство говорит, что это означает, что однополые браки в то время «не предусматривались».

Однако адвокаты истцов заявили, что эта формулировка на самом деле касалась предотвращения принудительных браков, и в Конституции нет норм, которые прямо запрещают однополые браки.

Отметим, однополые отношения были криминализированы в Японии в 1972-1880 годах. Затем в стране приняли уголовный кодекс, в котором указан возраст согласия на секс, но нет запрета на однополые отношения. Минимальный возраст согласия — 13 лет, но в префектурах и муниципалитетах также есть свои законы, регулирующие половые отношения.

ЛГБТ-пары не могут жениться, однако некоторые города предлагают символические свидетельства о партнерстве. Также однополые пары не могут усыновлять детей. В 2017 году Осака стала первым японским городом, где ЛГБТ-парам разрешили быть приемными родителями.

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Автор: Виктория Гордиенко