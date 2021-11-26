Есть некоторые секреты, которые помогут новоиспеченным родителям научиться экономить семейный бюджет.

Большинство среднестатистических молодых семей иногда сталкиваются с материальными трудностями. Все становится еще сложнее, когда в семье появляется ребенок. Поэтому семье нужно научиться экономить.

Есть некоторые секреты, которые помогут новоиспеченным родителям научиться экономить семейный бюджет.

Экономия на питании. Лучшая экономия на детском питании – это грудное вскармливание на первом году жизни. Так можно сэкономить на молочных смесях. Кроме того, не придется тратиться на соски и бутылочки, которые стоят недешево, пишет nashamama. Во-вторых, стоит изучить ассортимент и цены на молочные смеси в магазинах.

Кроме этого, родителям надо заранее приготовиться к периоду прикормов. Для этого лучше закупить и заморозить качественные овощи, привезенные от родственников-дачников. Также надо делать запасы продуктов, которые могут испортиться.

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Экономия на одежде. Во-первых, не стоит отказываться от детских вещей, которые предлагают друзья и родственники. Дети растут очень быстро, и вещи не успевают износиться до того, как ребенок из них вырастает.

Во-вторых, стоит покупать вещи на распродажах в крупных сетевых магазинах. Практичнее покупать детскую одежду на размер или два больше, потому что ребенок дорастет до них очень скоро.

В-третьих, не стоит покупать ребенку много вещей. Многие вещи дети не успевают даже одеть по одному разу, и их останется разве что подарить кому-то из родственников и друзей.

Имейте в виду, что не надо заказывать одежду на малышей в интернет-магазине, если заказ придется ждать больше месяца. В таком случае ребенок рискует не влезть в свои обновки, потому что вырастет быстрее, чем придет заказ.

Также не надо покупать много нарядной одежды для младенцев. Такая одежда часто очень неудобна. Большой риск, что после маленькой семейной фотосессии ребенок больше ни разу не наденет свои модные джинсики с рубашкой или изящное платье.

Также стоит обратить внимание на то, что красивый конверт на выписку из роддома стоит дорого, но гулять в нем неудобно. Лучше потратить эти деньги на хороший комбинезон, в котором можно выписаться из роддома и гулять несколько месяцев.

Экономия на игрушках. Родителям стоит выбирать удобные для ребенка игрушки и не отказываться от старых. Можно спросить у друзей, коллег и родственников, не продают ли они детские игрушки, оставшиеся от подросших детей.

Не стоит покупать много игрушек. Грамотно распорядитесь тем, что имеете. Разложите игрушки в 2-3 коробки, одну выдайте ребенку, остальные временно уберите. Раз в неделю устраивайте смену декораций. Вскоре вы убедитесь, что новое это хорошо забытое старое.

Кроме этого, можно меняться игрушками с подругами, у которых тоже растут малыши. Дети будут рады разнообразию, очередная "смена декораций" поможет сэкономить не только вам, но и вашим друзьям.

Также можно делать игрушки самим. В интернете можно найти множество мастер-классов, как создать подарок для малыша своими руками из подручных средств. Кстати, дети любят такие игрушки сильнее, чем те, которые были куплены в магазине.

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Автор: Виолетта Орлова