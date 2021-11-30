Причин, из-за которых женщина может испытывать боль и дискомфорт во время секса есть несколько.

Женщина может систематически испытывать боль во время интима. На это существует несколько причин.

Если женщина во время близости испытывает боль с одной стороны – это может быть киста. Киста яичника - это полость с тонкими стенками, напоминающая мешочек, наполненный жидким содержимым. Сама собой она не наносит вреда и проходит за несколько циклов. Однако лишним посетить врача никогда не будет, пишет nashamama.

Постоянные боли во время интима могут говорить о спайках в малом тазу. Спайки являются естественными уплотнениями из соединительной ткани, которые проявляют себя после воспаления или хирургических вмешательств и простираются от одного органа к другому. Чаще всего спайки безвредны и редко напоминают о себе, но изредка боль может появиться. И чаще всего - во время полового акта. Что делать и нужно ли что-то делать, может сказать только врач.

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Боль на половых губах может вызвать прыщ или вросшие волосы. Иногда причины некомфортного полового акта куда примитивнее, чем можно представить. Если женщина чувствует боль на определенном месте извне, стоит проверить, нет ли там вросших волос или прыща.

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Автор: Виолетта Орлова