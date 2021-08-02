Большинство людей спокойно относятся к небольшому беспорядку в доме. Но это не значит, что хаотично разбросанные по комнате вещи не мешают работе нашего мозга.

Обычно мы не задумываемся, что беспорядок, грязь и неприятные запахи действительно могут влиять на ваше сексуальная жизнь.

Предлагаем вам обратить внимание на 5 вещей и тогда страсть вернется в вашу спальню.

Беспорядок

Большинство людей спокойно относятся к небольшому беспорядку в доме, пишет Nashamama. Но это не значит, что хаотично разбросанные по комнате вещи не мешают работе нашего мозга. На самом деле они ужасно отвлекают.

Неоплаченные счета, смятые и грязные вещи, непрочитанные журналы и книги - видя их, вы вспоминаете о массе незаконченных дел. Положив документы на место, сложив отглаженные полотенца в специально отведенный для них ящик в шкафу, вы могли бы расслабиться и заняться по-настоящему важными делами. Вместо этого изо дня в день вы чувствуете легкое напряжение и дискомфорт, а в результате отказываете себе в самом приятном.

Поэтому чаще делайте уборку или хотя бы забирайте с глаз то, что вызывает у вас негативные эмоции.

Семейные фотографии

Одна из самых любимых историй американских психологов — о женщине, которая жаловалась на полное отсутствие сексуальной жизни с любимым мужем. Специалист, к которому обратилась несчастная, провел все возможные исследования и даже успел пообщаться с мужчиной, который отказался выполнять свой супружеский долг. Все в отношениях супругов казалось абсолютно нормальным, но и секса у них по-прежнему не было.

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В попытках найти причину проблемы психолог напросился к пациентке в дом. На столике у кровати стояло фото отца женщины, которого мужчина, мягко говоря, недолюбливал. Позже мужчина признался: такая “близость” с родней жены его жутко смущала. Но несчастный боялся попросить любимую убрать снимки, предполагая, что нанесет ей обиду.

Так что лучше держите фотографии и другие вещи, напоминающие вам о родственниках, подальше от спальни.

Гаджеты

Современный человек жить не может без технологических новинок. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные - все это окружает нас на работе. А дома история словно повторяется. Только к набору прилагается телевизор и компьютерная приставка. Уберите это немедленно! Комната для отдыха ни в коем случае не должна напоминать ваш кабинет в офисе. Дома нужно отдыхать! В противном случае прощай, сексуальная жизнь!

Держите вещи для работы в кабинете, но не рядом с кроватью.

Подарки от бывших

Украшения, сувениры и тот огромный плюшевый медведь, подаренные экс-бойфрендом, уже давно не дают покоя вашей нынешней половинке. Но если мужчину они просто раздражают, то вам мешают строить здоровые отношения. Вероятно, вы не подозревали, но все эти вещи токсичны, поскольку эмоционально заряжены воспоминаниями, связанными с человеком, который уже давно идет по жизни своей дорогой. Все равно не можете их выбросить? Тогда отдайте на хранение родственникам или положите в коробку, а затем спрячьте ее куда-нибудь подальше.

Избавляйтесь от вещей, вызывающих ненужные воспоминания.

Вещи под кроватью

Согласно правилам фэн-шуй, ничто так не деморализует партнеров, как вещи, что лежат под брачным ложем. Коробки с обувью и чемоданы со старой одеждой, ящики с инструментами и прочими ненужными вещами — все это воспринимается подсознанием как эмоциональные гвозди.

Вывод: уберите все ненужное из-под кровати, а лучше просто выбросьте. Если вы не доставали вещь последние три года, она вам вряд ли пригодится.

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Автор: Иван Бойко