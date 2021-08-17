Врач-гинеколог рассказала, какой должна быть половая жизнь с точки зрения медицины и почему у рожавших женщин реже диагностируется онкология.

Секс важен для мужчин и женщин не только для удовольствия, но и для здоровья. Половая жизнь играет важную роль в состоянии организма обоих партнеров, как на физическом, так и на психологическом уровнях.

Гинеколог-онколог Лина Гирагосова рассказала, какой должна быть половая жизнь с точки зрения медицины и почему у рожавших женщин реже диагностируется онкология, пишет Clutch.

"Половая жизнь должна присутствовать в жизни каждой женщины - два раза в неделю, как минимум. Можно и больше. Когда женщина живет половой жизнью, у нее вырабатываются гормоны, ответственные за хорошее настроение: эндорфины, серотонин, окситоцин, адреналин и норадреналин. Все они способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и эмоционального статуса женщины. Мужчин это тоже касается. Женщина, у которой в порядке сексуальная активность и половая жизнь в достаточном количестве, более социально адаптирована и легче переносит стрессовые ситуации", – рассказала гинеколог.

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Беременность снижает риск развития рака, утверждает врач. По ее словам, у женщин, которые рожали, реже диагностируют онкологические заболевания.

"Действительно, женщины, у которых беременность закончилась успешными родами и лактацией, меньше подвержены раку яичников и эндометрия матки, потому что гормональные изменения, которые происходят в их организме в эти периоды, благотворно влияют на состояние женского органа. Это не означает, что рожавшие женщины не болеют раком. Просто если мы посмотрим на статистические данные, то увидим, что частота онкологических заболеваний у женщин, которые не рожали, выше", - говорит специалист.

Симптомы гинекологической онкологии делятся на специфические и неспецифические, говорит Лина Гирагосова.

"Симптомы могут быть очень разнообразные: болезненные ощущения и дискомфорт в нижних отделах живота, кровянистые или водянистые выделения, зуд, уплотнения на наружных половых органах или при входе во влагалище, жжение при мочеиспускании, какие-то трещинки, изменение характера кожных покровов или слизистых оболочек наружных органов. Часто женщина списывает первые симптомы онкологии на какое-то воспаление. При онкологии молочной железы появляется уплотнение. При этом образование может быть совершенно безболезненным", - говорит врач.

Также существуют неспецифические симптомы онкологии. К ним относятся:

тяжесть в животе;

изменения со стороны стула;

учащенное или болезненное мочеиспускание;

ощущение вздутия живота

повышенная температура.

Некоторые виды онкологии проявляются чаще всего через неспецифические симптомы. Поэтому, например, злокачественное новообразование яичников диагностируется зачастую лишь на 3-4 стадиях.

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Автор: Иван Бойко