Одного желания зачать ребенка не хватит для того, чтобы увидеть заветные две полоски на тесте для беременности. Предлагаем разобраться, каких ошибок допускаются пары, которые хотят детей и каким должен быть секс, чтобы произошло зачатие.

Многие пары охватывает паника, когда за месяц, два или три попыток беременность так и не наступает. Но они даже не осознают, что могут совершать массу ошибок во время зачатия.

Каких именно - об этом рассказала заведующая консультативно-диагностического блока Житомирского областного перинатального центра Наталья Алексийчук, пишет Nashamama.

По словам медика, главная ошибка многих супружеских пар, которые настроены стать родителями, заключается в том, что они ничего не знают о собственном здоровье. Ведь, если ничего не болит и не беспокоит, это вовсе не значит, что в организме все в порядке.

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Необходимо пойти для начала к обычному семейному врачу и сдать элементарные анализы для того, чтобы знать, насколько супруги здоровы. Даже если врач не обнаружит никаких серьезных отклонений в здоровье, он точно посоветует женщине принимать фолиевую кислоту – препарат, который профилактирует пороки развития нервной системы у будущего малыша.

Жить в постоянном стрессе - еще одна ошибка мужчины и женщины. Если беременность не наступает в течение нескольких месяцев, то будущие родители начинают сильно волноваться. Стресс может стать той причиной, которая мешает зачать малыша. В случае постоянного стресса вырабатывается большое количество гормона кортизола, который снижает шансы забеременеть. Выработка стрессовых гормонов плохо влияет на всю гормональную регуляцию и прежде всего на яичники. Со стрессом связан также гормон пролактин, который подавляет овуляцию, яйцеклетка нормально не развивается, не созревает и в результате возникает бесплодие.

Проверьте здоровье своего мужа, ведь по статистике, в 65% случаев в отсутствии детей виноват именно мужчина. Малоподвижный образ жизни, избыточный вес, вредные привычки и любовь к пиву снижают шансы мужчины стать отцом. Не все знают, что пиво содержит женские половые гормоны – фитоэстрогены, которые подавляют мужские половые гормоны.

Врач подчеркивает, что не стоит слишком часто заниматься сексом. Женщины, которые никак не могут забеременеть, часто признаются, что они с мужем занимаются сексом каждый день, да еще и по нескольку раз. Они считают, что таким образом повышают шансы забеременеть. Однако на самом деле все наоборот: они сами себе мешают зачать ребенка.

Эксперты утверждают, что слишком частые интимные отношения, как и слишком редкие, приводят к тому, что сперма либо не успевает дозреть, либо стареет. Полноценная сперма созревает от 2 до 5 дней и поэтому самый оптимальный режим занятий сексом – 2-3 раза в неделю. Таким образом, мужчина и женщина дают возможность сперматозоидам быть готовыми к оплодотворению яйцеклетки.

Еще одна из ошибок - расчет. Многие женщины не знают, когда у них происходит овуляция – наиболее благоприятный период для зачатия. У большинства она наступает приблизительно в середине цикла (если цикл 28-32 дня), но так происходит не у всех, поскольку у некоторых цикл заметно больше, а есть женщины, у которых цикл не регулярный. Эксперт советует пользоваться тестом для определения овуляции или определять момент овуляции с помощью обычного термометра. Утром, не вставая с кровати, нужно измерить градусником базальную температуру в прямой кишке. Измерения следует проводить ежедневно и записывать их. Когда температура поднимется до 37,2 – это и есть середина цикла, момент овуляции. То есть момент разрыва яичника и выхода фолликула в брюшную полость.

В этот период шансы зачать ребенка максимальны. Если вы точно знаете, когда у вас происходит овуляция, то за 5 дней перед ней желательно сделать паузу в интимных отношениях, чтобы сперма достаточно созрела и зачатие произошло.

Вместе с тем врач советует не применять сомнительные методики. Женщины, которым не удается забеременеть, часто используют различные народные методы, в частности, спринцевание отварами различных трав по совету народных целителей. Однако врачи считают, что активное спринцевание чем-либо чаще всего приносит вред, поскольку жидкость вымывает нормальную микрофлору.

Кроме того, некоторые считают, что для зачатия ребенка следует пойти и попариться в бане. Там, мол, люди расслабляются, что целебно сказывается на всем организме и на психическом состоянии обоих партнеров. Однако высокие температуры замедляют движение сперматозоидов, снижая шансы супругов зачать ребенка.

Перед планированием беременности медик советует обратить внимание на свое питание. Часто семьи питаются неправильно: много кофе, бутербродов, жирная пища, полуфабрикаты из маркета и так далее.

Супругам, особенно женщине, необходимо рациональное питание с большим количеством витаминов и микроэлементов. Нужно налегать на овощи, фрукты, качественную рыбу и по возможности "чистое" мясо без каких-либо химических добавок. А еще пить соки и гулять на свежем воздухе!

Не стоит зацикливаться на том, что с первых попыток не удалось забеременеть. Живите спокойно и не доводите себя до хронического стресса, думайте о хорошем и верьте в себя. Тогда все обязательно удастся и вы станете счастливыми родителями, отмечает врач.

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Автор: Виктория Гордиенко