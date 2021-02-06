Оргазмные ощущения способствуют выбросу эндорфинов, которые обладают успокаивающим эффектом, но могут спровоцировать роды, утверждают эксперты.

Во время беременности тело женщины претерпевает существенные изменения. Изменение гормонєального фона способствует повышенному сексуальному желанию. Усиливается приток крови к половым органам, что делает их гораздо более чувствительными чем до беременности, и мастурбация доставляет более яркие ощущения, чем когда-либо. Но можно ли заниматься самоудовлетворением будущим мамам.

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Результаты исследования опубликованы в издании Medical News Today, пишет ТСН.

По словам сексологов, есть множество положительных сторон от самоудовлетворения. После мастурбации может улучшиться настроение, перестать болеть голова и живот.

Полезна ли мастурбация при во время беременности

Если беременность протекает без патологий, и врач дал добро на половую жизнь, то мастурбация будет очень полезна как для будущей мамы, так и для ребенка. Получая оргазм во время самоудовлетворения, женщина получает в кровь выплеск эндорфина, "гормона радости", что способствует улучшению самочувствия и помогает бороться с бессонницей. К тому же матка, сокращаясь при удовольствии, ускоряет кровообращенье и улучшает приток кислорода к плаценте, что полезно для развития плода.

В то же время, специалисты не исключили, что самоудовлетворение во время беременности может спровоцировать роды. Ученые склонны объяснять это тем, что оргазм в результате мастурбации способен вызвать более заметные сокращения, чем при сексе.

В каких случаях беременным нельзя заниматься мастурбацией

Мастурбацией беременной женщине заниматься можно и нужно, это полезно и для ребенка, и для мамы, но только в том случае, если нет угрозы выкидыша или гипертонуса матки. Если врач принял половой покой, то запрет распространяется и на мастурбацию.

Если после самоудовлетворения у женщины не прекращаются спазмы матки, ухудшается самочувствие или появились кровянистые выделения - это обязательный повод срочно обратиться к врачу.

Как правильно мастурбировать во время беременности

Можно мастурбировать, стимулируя различные зоны, каждая из которых имеет свои особенности и ограничения:

Клиторальная стимуляция. Прилив крови к клитору и делает его очень чувствительным, поэтому, стимулируя эту зону, оргазм можно достичь быстрее, и он будет невероятно ярким. Не запрещается использовать душ, при условии, что вода не будет попадать во влагалище.

Вагинальная стимуляция. Аккуратная мастурбация с проникновением не повредит беременной женщине и плоду, но некоторые медики не рекомендуют данный вид стимуляции. Объясняют они это тем, что, вынашивая ребенка, женщине стоит избегать риска занесения инфекций во влагалище. Даже гинекологи стараются лишний раз не осматривать в гинекологическом кресле беременную женщину, если в этом нет острой необходимости.

Анальная стимуляция. Такой вид стимуляции не стоит пробовать во время беременности, если женщина до этого не имела опыта анального секса. К тому же микробы из прямой кишки могут попасть во влагалище, что становится очень опасным при вынашивании плода. Хоть сфинктер ануса у беременных растягивается лучше, чем в обычном состоянии, но все равно есть шанс повредить тонкие стенки кишечника, что в дальнейшем может привести к воспалительному процессу или геморроя.

Мастурбация при беременности с помощью секс-игрушек. Беременной женщине стоит использовать вибростимуляторы с проникновением, но клиторальные стимуляторы применять можно. Обязательно использовать лубрикант и надевать на взрослые игрушки презерватив, чтобы избежать проникновения во влагалище инфекций. По этой же причине не стоит пренебрегать личной гигиеной. Ни в коем случае не стоит делать глубокие или резкие проникновения секс-игрушками, лучше ограничиться стимуляцией точки G.

Особенности мастурбации по триместрам

В каждый период вынашивания малыша есть некоторые особенности, которые стоит учитывать при мастурбации.

Первый триместр. На первом триместре женщины часто страдают ранним токсикозом и общим недомоганием, поэтому либидо резко снижается. Однако, есть женщины, которых данная проблема обошла, и их сексуальное желание только усиливается. Но даже в этом случае снять запрет на половую активность может только врач. Мастурбировать в этот период следует осторожно, меньше стимулируя клитор, поскольку оргазм от клиторальной стимуляции самый сильный, а сокращение матки может вызвать самопроизвольный аборт.

На первом триместре женщины часто страдают ранним токсикозом и общим недомоганием, поэтому либидо резко снижается. Однако, есть женщины, которых данная проблема обошла, и их сексуальное желание только усиливается. Но даже в этом случае снять запрет на половую активность может только врач. Мастурбировать в этот период следует осторожно, меньше стимулируя клитор, поскольку оргазм от клиторальной стимуляции самый сильный, а сокращение матки может вызвать самопроизвольный аборт. Второй триместр. Середина беременности самое благоприятное время для сексуальной активности. Угроза для плода становится минимальной, поскольку он уже достаточно сформирован и надежно закреплен в матке. Токсикоз нет, либидо женщины усиливается, физические изменения еще не так заметны. Во второй половине второго триместра не рекомендуется лежать на спине, мастурбировать можно, лежа на правом боку, до и после стимуляции рекомендуется отдохнуть, чтобы расслабить мышцы.

Третий триместр. На этом сроке следует воздержаться от мастурбации и половой жизни, начиная где-то с 32 недели беременности, поскольку оргазм может вызвать преждевременные роды. От 38 недели можно снова вернуться к сексуальной активности, поскольку плод уже полностью сформирован, и, если даже оргазм спровоцирует роды, ребенку ничего не будет угрожать. Более того, на последних неделях врачи даже рекомендуют половую активность, чтобы подготовить матку к предстоящим родам.

Итак, ученые делают вывод, что при отсутствии патологий половой акт и самоудовлетворение во время беременности положительно влияют на женский организм. Будущая мама чувствует прилив сил и хорошо спит ночью, а благодаря хорошему кровообращению малыш получает больше кислорода.

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Автор: УНИАН