По словам психолога, в таких вопросах, как рождение детей, мы привыкли полагаться на социальные правила, и становимся заложниками стереотипа о "стакане воды".

"…А кто ж тебе стакан воды подаст, уже 35 а деток то нет…" - каждый хотя бы раз в жизни слышал эту фразу. Как будто единственная причина для рождения детей - это стакан воды в старости.

Раньше стакан воды был частью ритуала прощания. Его ставили у изголовья умирающего, чтобы душа вымылась и ушла. Он символизировал милосердие, решение быть рядом с человеком в его последние часы, пишет психолог Юлия Медведева на своей странице в Instagram.

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С годами эта фраза стала символом репродуктивного насилия. Это как бы указание родить ребёнка, не зависимо от того хотят люди этого или нет. А еще это прямая установка ребёнку - "ты мне должен!", "ты живешь ради меня!".

"Звучит не радостно правда? Когда человек по сути без своего согласия обязан обеспечивать потребности другого (хоть и близкого) человека. Дети ведь не в курсе, что им с детства предписана роль сиделки, медсестры, психолога, социального работника и много кого еще в одном флаконе по факту того, что родители рано или поздно постареют", - поделилась своими мыслями эксперт.

По словам психолога, в таких вопросах мы привыкли полагаться на социальные правила, и становимся заложниками стереотипа о "стакане воды". Нанять сиделку – стыдно. Устроить пожилого родственника в дом престарелых – значит бросить. Отсюда вечные конфликты поколений, раздражительность, капризы, гордость, протесты и агрессия – открытая и пассивная.

"Что же со всем эти делать? Во-первых, перестать навязывать друг-другу социальные стереотипы. Во-вторых, осознать, что необязательно все взваливать на свои плечи, определить границы своих возможностей, и делегировать задачи специалистам. Важно оставаться в ресурсе, чтобы иметь возможность помочь близкому вам человеку", - советует психолог.

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