В частности, в министерстве рассказали, при каких обстоятельствах усыновитель и усыновленный им ребенок могут зарегистрировать брак.

В Министерстве юстиции Украины рассказали о тех, кто не может вступать в брак в Украине.

Как говорится в сообщении министерства Facebook, в Украине мужчины и женщины могут вступать в брак с 18 лет. А с 16 лет это может произойти по решению суда, если будет установлено, что это отвечает интересам лица, которое хочет вступить в брак.

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При этом отмечается, что принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.

В Минюсте напоминают, что, согласно статье 26 Семейного кодекса, не могут находиться в браке между собой:

лица, являющиеся родственниками прямой линии родства;

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра;

усыновитель и усыновленный им ребенок (брак между ними может быть зарегистрирован только в случае отмены усыновления).

Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих родителей. Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца; двоюродные брат и сестра, родные тетка, дядя и племянник, племянница. Также, по решению суда, может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

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