Признаки правильного партнера на всю жизнь / фото ua.depositphotos.com

Каждый мечтает найти человека, с которым можно счастливо прожить всю свою жизнь, но это кажется практически невозможным. Не торопитесь!

Как пишет Elle.ua, важно понять, что это действительно здоровые и перспективные отношения.

И так, три признака того, что вы выбрали правильного партнера:

  • Траффик-тест

Стоя в пробках, мы можем увидеть настоящее лицо партнера, и показываем свое собственное. То же самое можно сказать и о любовных отношениях: проверьте их в сложных ситуациях. Вам должно быть хорошо вместе, даже если вы закрыты в авто в середине огромной пробки, в течение длительного времени.

Пережить любые сложные ситуации вам помогут 4 важных общих характеристики:

  1. отличное чувство юмора
  2. способность весело проводить время в компании друг друга 
  3. уважениек уровню интеллекта и способу мышления другого человека
  4. наличие общих интересов
  • Ощущение дома

Представьте, что вам придется сидеть на стуле 12 часов: инстинктивно вы выберете самую удобную позу. Этот же принцип применим к браку. Когда вам предстоит делать что-то в течение долгого времени, это должно быть для вас комфортно. Трудности во взаимопонимании с партнером могут превратиться в настоящую катастрофу в длительной перспективе. Чтобы чувствовать себя "дома" в отношениях необходимо:

  1. доверие и ощущение безопасности 
  2. естественная химия между вами и партнером
  3. принятие недостатков 
  4. позитивная атмосфера
  • Работа над отношениями

Чтобы иметь хорошие длительные отношения, над ними нужно потрудиться. Это не работа на пол-ставки, а занятие на 24 часа в сутки. Для этого необходимо:

  1. общение (это кажется банальным, но сколько пар вообще не умеют строить диалог?)
  2. равенство (ни один из партнеров не должен ставить себя выше другого)
  3. ссоры (они должны быть конструктивными и правильными, без взаимных унижений и с умением слушать друг друга)

Если по этим пунктам вы можете сказать: "Да, это про нас"?, тогда вам не о чем беспокоиться: ваши отношения идеальны и вы сможете прожить с этим человеком всю жизнь!

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