Эксперты объяснили, как понять, что это здоровые и перспективные отношения.

Каждый мечтает найти человека, с которым можно счастливо прожить всю свою жизнь, но это кажется практически невозможным. Не торопитесь!

Как пишет Elle.ua, важно понять, что это действительно здоровые и перспективные отношения.

И так, три признака того, что вы выбрали правильного партнера:

Траффик-тест

Стоя в пробках, мы можем увидеть настоящее лицо партнера, и показываем свое собственное. То же самое можно сказать и о любовных отношениях: проверьте их в сложных ситуациях. Вам должно быть хорошо вместе, даже если вы закрыты в авто в середине огромной пробки, в течение длительного времени.

Пережить любые сложные ситуации вам помогут 4 важных общих характеристики:

отличное чувство юмора способность весело проводить время в компании друг друга уважениек уровню интеллекта и способу мышления другого человека наличие общих интересов

Ощущение дома

Представьте, что вам придется сидеть на стуле 12 часов: инстинктивно вы выберете самую удобную позу. Этот же принцип применим к браку. Когда вам предстоит делать что-то в течение долгого времени, это должно быть для вас комфортно. Трудности во взаимопонимании с партнером могут превратиться в настоящую катастрофу в длительной перспективе. Чтобы чувствовать себя "дома" в отношениях необходимо:

доверие и ощущение безопасности естественная химия между вами и партнером принятие недостатков позитивная атмосфера

Работа над отношениями

Чтобы иметь хорошие длительные отношения, над ними нужно потрудиться. Это не работа на пол-ставки, а занятие на 24 часа в сутки. Для этого необходимо:

общение (это кажется банальным, но сколько пар вообще не умеют строить диалог?) равенство (ни один из партнеров не должен ставить себя выше другого) ссоры (они должны быть конструктивными и правильными, без взаимных унижений и с умением слушать друг друга)

Если по этим пунктам вы можете сказать: "Да, это про нас"?, тогда вам не о чем беспокоиться: ваши отношения идеальны и вы сможете прожить с этим человеком всю жизнь!

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