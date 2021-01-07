Если парень действительно влюблен и хочет строить отношения, он отыщет любую возможность в своем плотном графике, чтобы встретиться с девушкой.

Если мужчины только учатся понимать намерения девушек по их поведению, то девушки же могут со стопроцентной точностью понять, когда у парней на них серьезные планы.

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Он находит для девушки время, даже когда его нет

Если парень действительно влюблен и хочет строить отношения, он отыщет любую возможность в своем плотном графике, чтобы встретиться с девушкой, сделать ей подарок или просто посмотреть с ней дома кино. А остальное — не более, чем слова. Кстати, для мужчин также очень важно, чтобы их возлюбленная уделяла им время и присылала хотя бы милые сообщения.

Он открыт к диалогу на любую тему

Любящий мужчина, каким бы закрытым или скрытным он ни был, для своей девушки научится говорить обо всем на свете. Или хотя бы слушать ее и пытаться поддержать тему. А значит, с ним можно спокойно обсудить и покупку новой посуды, и будущий отпуск, и свои женские проблемы, не боясь критики, агрессии или непонимания.

Он уважает выбор и взгляды на жизнь девушки

Чувства — удивительная вещь. Если они искренние, парень сможет понять и принять любую позицию возлюбленной, не пытаясь ее изменить или подкорректировать под себя. Это касается и работы, и образа жизни, и хобби. А вот стремление сделать девушку и отношения в целом комфортными для себя свидетельствует об эгоизме мужчины.

Он делает жизнь девушки более комфортной

Поэтому внимательно слушает желания и старается воплотить их в реальность. Также речь о том, что парень помогает девушке по дому, запросто может приготовить ужин или купить подарок твоей подруге, когда у тебя не получается. Кажется, что это просто бытовые мелочи. Но именно они укрепляют отношения и свидетельствуют об искренних чувствах мужчины.

Он интересуется увлечениями девушки

Мужчина по разным причинам может не принимать в них участия. Но он в любом случае интересуется, как проходят твои занятия по йоге, где ты любишь проводить выходные или почему так обожаешь индийскую кухню. Хотя, если честно, большинство мужчин рано или поздно все-таки начинают разделять увлечения своих возлюбленных, а они — парней.

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Автор: УНИАН