Тестирование перед близостью является чрезвычайно важным шагом, и это один из лучших способов предотвратить ИППП, отмечают медики.

Ежегодно в Украине регистрируют почти 400 тысяч новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в Telegram.

Чтобы позаботиться о собственном здоровье, стоит спросить своего полового партнера, проходил ли он / она тестирование на ИППП, и когда это было в последний раз, советуют в Минздраве.

"Этот вопрос может показаться неудобным, однако он очень важен. Такие разговоры являются признаком того, что вы заботитесь не только о себе, но и о своем партнере. Лучше всего говорить с партнером о соответствующее медобследование ДО начала любых половых отношений, в том числе и орального секса", - говорится в сообщении Минздрава.

Пройти тестирование перед близостью является чрезвычайно важным шагом, и это один из лучших способов предотвратить ИППП, отмечают медики.

Как пройти медицинское обследование?

Если у вас есть желание пройти тестирование на ИППП, обсудите это со своим семейным врачом. Он направит вас к гинекологу/урологу, и по их направлению вы сможете сдать дополнительные анализы. Подобные исследования надо проходить по меньшей мере раз в год.

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Речь идет о тестировании на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, которые, кстати, можно бесплатно сделать у семейного врача, центре профилактики и борьбы с ВИЧ-СПИДом или в мобильной амбулатории. Также рекомендуем ежегодно проходить комплексную диагностику, в частности на гонорее и хламидиоз.

Как попросить своего партнера пройти медицинское обследование?

Вопрос о прохождении тестирования на ИППП никоим образом не свидетельствует о вашем недоверии к своему партнеру. Люди могут быть носителями инфекции много лет и даже не догадываться об этом, ведь возможен вариант когда инфекции не имеют симптомов в течение месяцев и даже лет. Поэтому регулярное тестирование имеет смысл элементарно с точки зрения заботы о собственном сексуальном здоровье, утверждают медики.

Будьте честными: если вам неловко, признайтесь в этом: "Мне непросто об этом говорить, однако я забочусь о тебе и считаю, что это важно". Сохраняйте нейтральность: фраза вроде "Я не хочу тебя обидеть, но давай позаботимся друг о друге" поможет избежать неправильных суждений со стороны партнера. В конце концов, проверка ИППП - обычная медицинская процедура, которая важна для поддержания здоровья. Делитесь опытом: "Я постоянно прохожу тестирование и такая просьба для меня привычное — я прошу всех своих партнеров сделать это". Говорите о проблеме ИППП. Информируйте партнера о распространенности инфекций, передающихся половым путем, покажите, что это касается не только его, но и вас.

Для того, чтобы поддержать друг друга, можно пройти тестирование вместе по общему согласию. Если ваш партнер категорически отказывается от тестирования, — это повод задуматься и оценить все возможные риски.

Как обсуждать результаты медицинских исследований?

Результаты тестов на ИППП оценивает врач. Если исследования показали наличие инфекции, нужно начать лечение по назначению и рекомендациям специалиста.

Очень важно рассказать о результате исследований партнеру. Уместно также предупредить и бывших сексуальных партнеров, чтобы они могли провериться.

"Сохраняйте спокойствие. У многих людей в мире в тот или иной период жизни было диагностировано ИППП, многие из них успешно прошли лечение. Это проблема со здоровьем, которую в большинстве случаев можно решить. Защитить здоровье вашего и вашего партнера также может помочь безопасный секс. Забота о сексуальном здоровье - залог счастливого долголетия. Поэтому занимайтесь любовью безопасно!"- отмечают в Минздраве.

Напомним, сексолог Анастасия Виноградная рассказала, что через оральный секс можно заразиться инфекцией, которая передается половым путем. А в результате может развиться рак ротоглотки.

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Автор: Виктория Гордиенко