Сознательность в вопросах секса неустанно растет в современном мире, но до сих пор существует ряд мифов, которые вводят в заблуждение, вредят здоровью и сексуальной жизни. Разберемся подробнее.

Сексолог Татьяна Славина рассказала о семи популярных мифах о безопасном сексе.

Как написала эксперт на своей странице в Instagram, каждый день миллион человек в мире заражается инфекциями, которые передаются половым путем.

"Безопасный секс – главное условие наличия секса в жизни, но и тут присутствует множество мифов", – отметила Славина.

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Итак, топ-7 мифов о сексе:

"Секс с девственником (-цей) безопасен"

Наличие девственной плевы или убеждение, что "девушка первая" не говорит о том, что это действительно так или, что до этого не было орального или анального секса. А также мифом считается восстановление девственной плевы за 15 минут на гинекологическом кресле.

"Оральный секс безопасен с точки зрения ИППП" (инфекции передающиеся половым путем)

"Букет" инфекций, который передается через анальный секс, настолько впечатляет, что способен отбить охоту практиковать такие ласки.

"Подмывание хлоргексидином исключает заражение ИППП"

Сексолог настаивает на том, что это не правда и хлоргексидин может только "сжечь" микрофлору, что может даже ускорить заражение венерическими заболеваниями.

"После незащищенного полового акта я чувствую себя хорошо, значит, я не заразился"

Многие заболевания имеют скрытый период течения, после которого диагноз "даст о себе знать".

"Секс во время менструации исключает беременность"

"Прерванный половой акт защищает от нежеланной беременности"

Эксперт отмечает, что дело не в плохой реакции партнера, а в преэкуляте, в котором сперматозоиды "частые гости".

"Пописал после секса – защитил себя от ИППП"

Бактерии и вирусы достаточно быстро проникают в организм через микротрещины слизистых покровов и кожи, что смыть их мочой или водой не получится.

Напомним, ранее сексолог объяснила, что такое нимфомания и фригидность, и как справиться с этими проблемами.

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Автор: Виктория Гордиенко