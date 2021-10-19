Мифы о сексе / фото ua.depositphotos.com

Сексолог Татьяна Славина рассказала о семи популярных мифах о безопасном сексе.

Как написала эксперт на своей странице в Instagram, каждый день миллион человек в мире заражается инфекциями, которые передаются половым путем.

"Безопасный секс – главное условие наличия секса в жизни, но и тут присутствует множество мифов", – отметила Славина.

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Итак, топ-7 мифов о сексе:

  • "Секс с девственником (-цей) безопасен"

Наличие девственной плевы или убеждение, что "девушка первая" не говорит о том, что это действительно так или, что до этого не было орального или анального секса. А также мифом считается восстановление девственной плевы за 15 минут на гинекологическом кресле.

Фото nstagram.com/tetianaslavina/
  • "Оральный секс безопасен с точки зрения ИППП" (инфекции передающиеся половым путем)

"Букет" инфекций, который передается через анальный секс, настолько впечатляет, что способен отбить охоту практиковать такие ласки.

Фото nstagram.com/tetianaslavina/
  • "Подмывание хлоргексидином исключает заражение ИППП"

Сексолог настаивает на том, что это не правда и хлоргексидин может только "сжечь" микрофлору, что может даже ускорить заражение венерическими заболеваниями.

Фото nstagram.com/tetianaslavina/
  • "После незащищенного полового акта я чувствую себя хорошо, значит, я не заразился"

Многие заболевания имеют скрытый период течения, после которого диагноз "даст о себе знать".

Фото nstagram.com/tetianaslavina/
  • "Секс во время менструации исключает беременность"
Фото nstagram.com/tetianaslavina/
  • "Прерванный половой акт защищает от нежеланной беременности"

Эксперт отмечает, что дело не в плохой реакции партнера, а в преэкуляте, в котором сперматозоиды "частые гости".

Фото nstagram.com/tetianaslavina/
  •  "Пописал после секса – защитил себя от ИППП"

Бактерии и вирусы достаточно быстро проникают в организм через микротрещины слизистых покровов и кожи, что смыть их мочой или водой не получится.

Фото nstagram.com/tetianaslavina/

Напомним, ранее сексолог объяснила, что такое нимфомания и фригидность, и как справиться с этими проблемами.

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Автор: Виктория Гордиенко