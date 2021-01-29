Это связано с папилломавирусом человека HPV.

Сексолог Анастасия Виноградная рассказала, что через оральный секс можно заразиться инфекцией, которая передается половым путем. А в результате может развиться рак ротоглотки.

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Об этом она сказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

По ее словам, причины развития рака ротоглотки более чем в 75% случаев - употребление алкоголя и курение сигарет. Развитию рака, как ротоглотки, так и других слизистых оболочек, способствует папилломавирус человека HPV. Им, действительно, можно заразиться через оральный или вагинальный контакт. Вирус, на данный момент, считается неизлечимым. Но если он не находится в активной фазе, с ним можно комфортно жить.

"Если у вас есть ВПЧ, просто контролируйте состояние своего здоровья и предупреждайте партнеров об этом, если нет - внимательно относитесь к сексуальным контактам, просите потенциальных партнеров показать справку об отсутствии ИППП. Не вступайте в незащищенный половой акт с партнерами, которые не показали вам справку", - сказала Виноградная.

Также она добавила, что какие-то заболевания не передаются через оральный контакт, но рисковать не стоит.

"Запомнили: сначала справка, потом секс без презерватива. Это простое правило поможет вам сберечь ваше здоровье, много нервов и денег", - добавила сексолог.

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Автор: Диана Могилевич