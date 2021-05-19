Если вы пытались наладить дружбу и не чувствуете, что все может вернуться к тому состоянию, в котором вы были до конфликта, психолог посоветовал подумать, можете ли вы оставаться друзьями и дальше не создавая напряжения.

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения лишь усилили потребность человечества во взаимоотношениях и коммуникациях. Если за последний год вы потеряли связь с хорошими друзьями или разошлись, возможно, настало время поработать над обидами и недоразумениями.

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Как пишет CNN, есть пять способов восстановить дружбу - или оставить ее позади, если она токсична.

Подумайте и запишите приятное

Прежде чем столкнуться с трудным разговором, сделайте паузу и подумайте.

«Подумайте о конкретном моменте, когда эта дружба принесла вам радость или волнение», — рекомендовал автор книги «Дружба в эпоху одиночества» Адам Смайли Посволски.

Автор предложил на фоне этого воспоминания записывать то, что вам нравится в друге. Он также призвал поделиться этим списком с ним.

И независимо от того, каков будет результат, позитивный настрой все равно останется.

Выберите другой способ общения

Чтобы восстановить отношения не обязательно сразу видеться вживую, можно выбрать другие средства коммуникации. Например, электронная почта может быть отличным способом для общения — уместным будет написать письмо или отправить кому-нибудь книгу, которая, по вашему мнению, понравится.

Подождите и попробуйте еще раз

Некоторые людям нужно время чтобы «остыть» для разрешения конфликтов, поэтому вам, возможно, придется поставить дружбу на паузу, прежде чем попытаться все наладить.

Мариса Франко, психолог и эксперт по дружбе из Вашингтона, отметила, что дружественным отношениям может потребоваться время, чтобы вернуться в нормальный постконфликтный период.

Франко рекомендовала взять на вооружение честность и просто сказать, то что чувствуете. Также важно помнить, что вы вправе сделать все что в ваших силах, но если вторая сторона не хочет двигаться навстречу, то вы можете просто отпустить ситуацию и гордиться собой за честность.

Взгляните на все по-новому

Одна из проблем долгих дружеских отношений — это когда мы зацикливаемся на представлении о том, какими были раньше отношения. Реальность такова, что мы все меняемся, нужно уметь принимать новые обстоятельства и приоритеты.

Если вы пытались наладить дружбу и не чувствуете, что все может вернуться к тому состоянию, в котором вы были до конфликта, психолог посоветовал подумать, можете ли вы оставаться друзьями и дальше не создавая напряжения.

Не всякая дружба длится всю жизнь, и это нормально.

Точка невозврата

Иногда дружбу может подкосить не просто недопонимания, бывают проблемы гораздо глубже.

Несмотря на то, что конфликт — это возможность изменить и улучшить дружбу, не забывайте и о тех ситуациях когда дружеские отношения являются больше разрушительными чем воодушевляющими. Такие отношения лучше закончить, вместо того, чтобы исправлять.

Оценка баланса вреда и пользы имеет решающее значение. Наука дружбы показывает, что токсичные отношения вредны для нашего здоровья.

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Автор: Виктория Гордиенко