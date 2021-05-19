Пандемия коронавируса и карантинные ограничения лишь усилили потребность человечества во взаимоотношениях и коммуникациях. Если за последний год вы потеряли связь с хорошими друзьями или разошлись, возможно, настало время поработать над обидами и недоразумениями.
Читайте такжеЭксперты назвали 7 правил, как заниматься сексом, чтобы не разрушить дружбу (18+)
Как пишет CNN, есть пять способов восстановить дружбу - или оставить ее позади, если она токсична.
- Подумайте и запишите приятное
Прежде чем столкнуться с трудным разговором, сделайте паузу и подумайте.
«Подумайте о конкретном моменте, когда эта дружба принесла вам радость или волнение», — рекомендовал автор книги «Дружба в эпоху одиночества» Адам Смайли Посволски.
Автор предложил на фоне этого воспоминания записывать то, что вам нравится в друге. Он также призвал поделиться этим списком с ним.
И независимо от того, каков будет результат, позитивный настрой все равно останется.
- Выберите другой способ общения
Чтобы восстановить отношения не обязательно сразу видеться вживую, можно выбрать другие средства коммуникации. Например, электронная почта может быть отличным способом для общения — уместным будет написать письмо или отправить кому-нибудь книгу, которая, по вашему мнению, понравится.
- Подождите и попробуйте еще раз
Некоторые людям нужно время чтобы «остыть» для разрешения конфликтов, поэтому вам, возможно, придется поставить дружбу на паузу, прежде чем попытаться все наладить.
Мариса Франко, психолог и эксперт по дружбе из Вашингтона, отметила, что дружественным отношениям может потребоваться время, чтобы вернуться в нормальный постконфликтный период.
Франко рекомендовала взять на вооружение честность и просто сказать, то что чувствуете. Также важно помнить, что вы вправе сделать все что в ваших силах, но если вторая сторона не хочет двигаться навстречу, то вы можете просто отпустить ситуацию и гордиться собой за честность.
- Взгляните на все по-новому
Одна из проблем долгих дружеских отношений — это когда мы зацикливаемся на представлении о том, какими были раньше отношения. Реальность такова, что мы все меняемся, нужно уметь принимать новые обстоятельства и приоритеты.
Если вы пытались наладить дружбу и не чувствуете, что все может вернуться к тому состоянию, в котором вы были до конфликта, психолог посоветовал подумать, можете ли вы оставаться друзьями и дальше не создавая напряжения.
Не всякая дружба длится всю жизнь, и это нормально.
- Точка невозврата
Иногда дружбу может подкосить не просто недопонимания, бывают проблемы гораздо глубже.
Несмотря на то, что конфликт — это возможность изменить и улучшить дружбу, не забывайте и о тех ситуациях когда дружеские отношения являются больше разрушительными чем воодушевляющими. Такие отношения лучше закончить, вместо того, чтобы исправлять.
Оценка баланса вреда и пользы имеет решающее значение. Наука дружбы показывает, что токсичные отношения вредны для нашего здоровья.
Вас также могут заинтересовать новости
- Ученые выяснили, сколько друзей нужно человеку для счастья
- Эксперты назвали 7 правил, как заниматься сексом, чтобы не разрушить дружбу (18+)
- Названо 10 признаков того, что девушка не очень нравится парню
- Любовь, а не просто дружба: психолог рассказала, как разобраться в своих отношениях
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram