Исследователи заметили интересное различие между мужчинами и женщинами.

Ученые обнаружили, что питание и занятия спортом связано с ощущением счастье. Так, на уровень счастья влияет количество потребляемых фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность.

Работа ученых Кентского университета впервые раскрывает причинно-следственную связь между образом жизни и удовлетворенностью от него, пишет 24 канал ссылаясь на University of Kent. В исследовании приняли участие более 14 тысяч человек.

Читайте такжеУченые из Польши выяснили, как дети влияют на счастье в браке

Согласно результатам, здоровое питание и уровень физической активности сказываются на ощущении счастья. И неудивительно, поскольку они влияют на множество наших состояний, в частности на настроение, самооценку и состояние здоровья.

Интересно, что женщины и мужчины достигают этих целей по-своему. В частности участницы исследования преимущественно потребляли больше фруктов и овощей, а участники – больше тренировались.

Исследователи заметили, что на благосостояние участников влияла не способность людей потакать своим желаниям, а наоборот – самоконтроль, который сильно влиял на решения.

"Если образ жизни делает нас не только более здоровыми, но и более счастливыми, то это очевидная беспроигрышная ситуация", – отметила соавтор исследования Аделина Гшвандтнер.

Ученые уверены, что полученные результаты могут иметь важные последствия для общества и системы здравоохранения.

Отметим, согласно рекомендациям ВОЗ, 150 - 300 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю или два раза менее интенсивных нагрузок за такой же период снижают риски возникновения онкологических заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова