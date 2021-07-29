В ходе исследования оказалось, что по показателям удовлетворенности жизнью люди без детей ничем не отличались от людей с детьми.

Психологи из Мичиганского государственного университета (США) провели исследование, чтобы выяснить, счастливы ли пары, у которых нет детей.

Исследование было проведено почти на тысяче взрослых жителей США, среди которых четверть не имеют детей.

В ходе исследования оказалось, что по показателям удовлетворенности жизнью люди без детей ничем не отличались от людей с детьми. Но при этом бездетные граждане имели более либеральные взгляды, чем родители или же те, которые планировали стать родителями. Психологи из мичиганского университета намерены продолжить свои исследования на эту тему.

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Людей, которые добровольно отказываются от родительства, называют "чайлдфри". Психологи Университета Мичигана выяснили, что процент чайлдфри в США очень высок.

Там отметили, что часто чайлдфри становятся бессознательно - многие люди постоянно откладывают рождение ребенка до тех пор, пока зачатие становится невозможным, передает nashamama.

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Автор: Иван Бойко