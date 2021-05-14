Физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
По его словам, нынешняя пандемия COVID-19 стала напоминанием о влиянии сопутствующих неинфекционных болезней, которые пагубно влияют как на тяжесть заболевания, так и на продолжительность болезни.
"Недавняя публикация научного исследования в британском журнале спортивной медицины говорит о доказанном факте, что физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после COVID-19. Однако и когда вы переболели, то физические упражнения являются важным условием полноценного выздоровления после COVID-19", - сказал Ляшко.
Он призвал сохранять мотивацию для выполнения физических упражнений.
"До начала пандемического 2020 года, по результатам оценки распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине, уровень физической активности в Украине был высоким и вошел в самые высокие показатели в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Лишь 10% украинцев не соблюдали рекомендации ВОЗ по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю", - сказал замминистра.
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