Кроме того, физические упражнения являются важным условием возвращения к обычному ритму жизни после перенесенного коронавируса.

Физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, нынешняя пандемия COVID-19 стала напоминанием о влиянии сопутствующих неинфекционных болезней, которые пагубно влияют как на тяжесть заболевания, так и на продолжительность болезни.

"Недавняя публикация научного исследования в британском журнале спортивной медицины говорит о доказанном факте, что физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после COVID-19. Однако и когда вы переболели, то физические упражнения являются важным условием полноценного выздоровления после COVID-19", - сказал Ляшко.

Он призвал сохранять мотивацию для выполнения физических упражнений.

"До начала пандемического 2020 года, по результатам оценки распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине, уровень физической активности в Украине был высоким и вошел в самые высокие показатели в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Лишь 10% украинцев не соблюдали рекомендации ВОЗ по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю", - сказал замминистра.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко