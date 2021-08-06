Первый поцелуй может стать отличным стимулом для обоих партнеров относительно того, захотят ли они развивать это знакомство дальше. А может первый поцелуй стать и последним.
Как пишет 24 канал со ссылкой на CBS news, эксперты назвали два главных правила первого поцелуя. Советуем учесть их перед первым свиданием.
- Чтобы не поразить девушку неприятным запахом изо рта, убери его хотя бы леденцом.
Лучше всего, как советует доктор Алан Хирш из Чикаго, взять что-то с запахом лакрицы.
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"Именно запах лакрицы – один из самых мощных инструментов, благодаря применению которого можно спровоцировать возбуждение у женщины", – уверяет он.
- Повел девушку в тихий ресторан – прогадал. Или вот, еще худший вариант – вроде бы уютная лавочка в парке.
На самом деле лучшее место для поцелуев – шумные бары или людные концертные площадки. Атмосфера и музыка вызывают выброс адреналина, а тот в свою очередь усиливает сексуальное возбуждение.
Ну и напоследок: следи за губами. Своими ты даешь сигнал о желании, но так же делает и женщина. Проще говоря, если она поглядывает на твои губы – это определенно хороший признак.