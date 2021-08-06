Особое внимание обрати на факторы запаха и выбора места, призывают эксперты.

Первый поцелуй может стать отличным стимулом для обоих партнеров относительно того, захотят ли они развивать это знакомство дальше. А может первый поцелуй стать и последним.

Как пишет 24 канал со ссылкой на CBS news, эксперты назвали два главных правила первого поцелуя. Советуем учесть их перед первым свиданием.

Чтобы не поразить девушку неприятным запахом изо рта, убери его хотя бы леденцом.

Лучше всего, как советует доктор Алан Хирш из Чикаго, взять что-то с запахом лакрицы.

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"Именно запах лакрицы – один из самых мощных инструментов, благодаря применению которого можно спровоцировать возбуждение у женщины", – уверяет он.

Повел девушку в тихий ресторан – прогадал. Или вот, еще худший вариант – вроде бы уютная лавочка в парке.

На самом деле лучшее место для поцелуев – шумные бары или людные концертные площадки. Атмосфера и музыка вызывают выброс адреналина, а тот в свою очередь усиливает сексуальное возбуждение.

Ну и напоследок: следи за губами. Своими ты даешь сигнал о желании, но так же делает и женщина. Проще говоря, если она поглядывает на твои губы – это определенно хороший признак.

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Автор: Иван Бойко