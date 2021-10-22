Ученые выяснили, что партнеры, которые вместе смотрят порно, чаще довольны романтическими отношениями и сексуальной жизнью.

В Бельгии провели интересную научную работу о взаимосвязи просмотра порнографии и улучшения отношений в парах.

Как пишет Радио MAXIMUM со ссылкой на PsyPost, ученые Лувенского университета выяснили, что партнеры, которые вместе смотрят порно, чаще довольны романтическими отношениями и сексуальной жизнью. К таким выводам пришли бельгийские эксперты во время исследования с участием 761 гетеросексуальной пары.

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Ученые отметили, что качество интимной жизни не волнует и те пары, в которых никто из партнеров не включает порно. Просмотр фильмов для взрослых связан с неудовлетворенностью отношениями только тогда, когда ими увлечен кто-то один.

Эксперты не считают результаты своего исследования исчерпывающими. Они хотят подтвердить причинно-следственную связь с помощью экспериментов, во время которых пары будут с разной частотой смотреть порно вместе или в одиночку. Поэтому ждем продолжения.

Напомним, ранее ученые выделили три типа любителей порно и утверждают, что оно опасно для мужчин.

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Автор: Виолетта Орлова