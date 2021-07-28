Похоже, ученое сообщество задумало лишить нас одной из главных радостей этой унылой черно-белой жизни и вынесло роковой вердикт: порно оказывает негативное влияние на мужское здоровье.

Несмотря на то, что тема порно по-прежнему остается табуированной в обществе, мы не можем лицемерить и утверждать, что порно играет незначительную роль в нашей жизни. Некоторые из нас не представляют свою жизнь без порно.

Исследований на тему порно множество, пишет Maximonline. Но в этот раз постарались ученые канадского Университета Лаваля. Они проанализировали данные 850 потребителей порно. После того как ученые испытали подопытных личностными тестами и психологическими анализами, они разделили всех порнозрителей на три категории:

«восстанавливающие силы», «испытывающие непреодолимое влечение», «подверженные риску».

И только одну из этих трех групп ученые назвали "здоровой": это группа "восстанавливающих силы" с помощью порно. Их, кстати, оказалось больше всего — целых 75,5%. Они смотрят порно регулярно, но не одержимы им, удовлетворены своей сексуальной жизнью с партнером или партнерами.

На втором месте — "испытывающие непреодолимое влечение" к порно. Эти 12,7% опрошенных были не удовлетворены своей сексуальной жизнью с партнером или партнерами. Им также свойственно избегание сексуальной темы.

Совсем плохо дела обстоят с группой "подверженные риску". Представители этой группы (11,8%) вообще не пытаются идти на сексуальный контакт с другими особями, предпочитая целиком посвящать себя просмотру порно в одиночестве. Это считается отклонением от нормы, но вполне поддается лечению.

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Вместе с тем сотрудник Военно-морского медицинского центра Сан-Диего доктора Мэтью Кристман, под руководством которого прошло исследование влияния порно, утверждает, что регулярный просмотр порно мужчинами приводит к эректильной дисфункции.

Регулярный просмотр порно мужчиной причиняет "огромный вред сексуальным и романтическим отношениям и сильно затрудняет интимный процесс", утверждает доктор Кристман.

К этому тезису доктор и его команда пришли после анализа данных 312 мужчин, 20% из которых заявили, что регулярно смотрят порно — от трех до пяти раз в неделю. У всех приверженцев порно были отмечены сложности в интимных отношениях с женщинами, а 4% из этих 20% и вовсе заявили, что предпочтут просмотр порно близости с живой женщиной.

Аналогичное исследование с женщинами в главной роли подобной тенденции не выявило, то есть женщины могут смотреть фильмы для взрослых сколько угодно и при этом не терять интерес к живому партнеру.

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Автор: Иван Бойко