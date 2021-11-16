Исследователи выяснили, что способность говорить о сексе с партнером также связана с удовлетворенностью сексуальной жизнью.

Сексуальная удовлетворенность украинцев связана с уровнем счастья.

К таким выводам пришли эксперты после опроса, который провела исследовательская компания Gradus Research, пишет Радио НВ.

78% опрошенных отметили, что секс является важной составляющей их отношений с партнером. По данным исследования, процент счастливых людей среди сексуально удовлетворенных респондентов значительно выше - 63% по сравнению с 54% среди всей выборки и с 40% среди сексуально недовольных.

Кроме того, способность говорить о сексе с партнером связана с удовлетворенностью сексуальной жизнью. Среди людей, которые удовлетворены этим аспектом, выше процент тех, кто может свободно говорить о сексе и сексуальных фантазиях с партнером — 70% по сравнению с 50% среди сексуально недовольных. Последние чаще указывают, что секс не важен в их отношениях, также их чаще объединяет с партнером общее имущество и страх одиночества.

51% респондентов отмечают, что им не стыдно разговаривать о сексе публично. Подавляющее большинство обсуждает со своими сексуальными партнерами то, что им не понравилось во время секса (68%), а также секс в целом и личные сексуальные фантазии (62%).

Среди участников опроса, которые довольны своей сексуальной жизнью, больше тех, кто может свободно разговаривать о сексе и сексуальных фантазиях с партнером (70% против 50% среди сексуально недовольных).

Удовлетворенность сексуальной жизнью в Украине

64% участников опроса указали на удовлетворенность своей сексуальной жизнью. Больше всего сексуально недовольных людей (44%) - среди возрастной группы 18-24.

При оценке себя и своего партнера в роли сексуального партнера респонденты преимущественно использовали высокие оценки. Среди опрошенных женщин оказалась склонность хуже оценивать себя как сексуальную партнершу. А участники опроса, что сексуально недовольны, дают более низкие оценки как себе, так и своему партнеру.

Подавляющее большинство участников опроса отметили позитивные эмоции в отношении своей сексуальной жизни, такие как радость, интерес, уверенность. Представители возрастной группы 18-24 чаще испытывают любопытство и негативный спектр эмоций - неуверенность, подавленность, тревогу и панику, что можно объяснить отсутствием сексуальной активности и/или нехваткой опыта. Представители старшей возрастной группы чаще других чувствуют уверенность.

На эмоциональное восприятие также влияет удовлетворенность сексуальной жизнью, говорится в исследовании. В частности недовольные сексуальной жизнью респонденты чаще выбирали негативно-окрашенные эмоции, однако наиболее выраженной эмоцией оставалась радость.

Сбор информации осуществлялся путем самозаполнения анкет в мобильном приложении. Целевая группа исследования - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тысяч человек и более. Количество результативных интервью – 1099. Период опроса – 29 октября 2021 года, 19:00 – 21:30.

Выводы исследования основываются на субъективных ответах респондентов и могут несколько не совпадать с реальной картиной.

Напомним, ранее в Испании ученые провели исследование относительно того, в каких годах люди склонны считать себя самыми счастливыми. В частности, по данным экспертов уровень счастья не связан ни с финансовым состоянием человека, ни с уровнем благосостояния страны.

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Автор: Виктория Гордиенко