Эксперт объяснила, как выйти и глухого угла своих сексуальных отношений.

Тотальное недовольство интимной жизнью как мужчины, так и женщины может быть вызвано тем, что один не делает того, чего хочет другой, а другой не догадывается, чего хочет первый.

Как же научиться без стеснения разговаривать о сексе с человеком, с которым вы им занимаетесь? Сексолог и психолог Татьяна Славина рассказала, как выйти и глухого угла своих сексуальных отношений.

"Пуританское воспитание обоих партнеров не дает возможности разговаривать друг с другом о сексе. Чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, уточню: заниматься сексом - можно, говорить о сексе - табу. И это проблема многих семей. Я часто слышу: "как же я скажу ему, что хочу пожестче", "как же я признаюсь ей, что мечтаю о страпоне". Друзья, все очень просто", - пишет эксперт на своей странице в Instagram.

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И так, лайфхаки, которые могут помочь вам озвучить свои желания:

Не стесняйтесь и не бойтесь

Вы живете с этим человеком, так любите и доверяйте ему.

Не нервничайте

Расслабьтесь, вы же не конкурсный отбор на работу проходите!

Высказывайте просьбу мягко, без претензий.

Секстинг - чудесный способ начать общение о сексе для стесняющихся.

Шлите друг другу тонкие намеки, делитесь милыми интимными фото, напишите, что ждете вечера, чтобы показать партнеру что-то очень пикантное и так далее.

Дарите партнеру то, что хотите получить от него.

Благодарите.

Высказывайте партнеру восхищение, если вам понравилось.

Напомним, ранее сексологи рассказали, как правильно отказать мужчине в сексе.

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Автор: Виолетта Орлова