Эксперты отмечают, что счастье имеет определенный географический показатель.

В Испании ученые провели исследование относительно того, в каких годах люди склонны считать себя самыми счастливыми. В частности, по данным экспертов уровень счастья не связан ни с финансовым состоянием человека, ни с уровнем благосостояния страны.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Springer, ученые исследовали данные опроса Sharelife, который был проведен среди жителей Европы в возрасте более 50 лет, и построили собственную математическую модель.

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По словам испанского исследователя Бегонья Альвареза, оказалось, что чаще всего называли себя счастливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.

Также молодые европейцы от 25 до 30 лет оказались не столь счастливыми, как их старшие товарищи. А после 34 лет, число тех, кто называл себя счастливыми людьми очень снижается.

Ученый добавил, что счастье имеет определенный географический показатель. В частности, он утверждает, что европейцы, проживающие в южных странах, после 40 лет чувствуют себя несчастливыми. А вот жители северных стран теряют ощущение эйфории чуть медленнее.

Ученые обращают внимание на то, что многие из опрошенных даже не упомянули о детстве, когда говорили о счастье, а связывали с ним такие события, как создание семьи или рождение ребенка.

Напомним, как писал УНИАН, ученые из Кентского университета обнаружили, что питание и занятия спортом связанные с ощущением счастья. Так, по данным экспертов, на уровень счастья влияет количество потребляемых фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность.

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Автор: Виолетта Орлова