Эксперт утверждает, что начинать думать о том, как избежать развода, нужно уже на первом свидании.

Чтобы ваши первые свидания стали максимально продуктивными и перспективными, на помощь пришли профессиональные юристы.

Так, американские специалисты по разводам рассказали, как и с кем лучше начинать свои отношения, чтобы в будущем избежать развода, пишет Maximonline со ссылкой на Huffpost.

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В часности адвокаты по бракоразводным процессам навели несколько примеров того, о чем стоит спросить девушку уже на первом свидании, чтобы в будущем, если у вас таки получится создать семью, свести к минимуму шансы на развод.

Как часто ты общаешься с родителями, а также братьями и сестрами?

"Обязательно спросите девушку, насколько она близка со своей семьей, — советует юрист Карла Шифф Доннелли из Питтсбурга. — Часто разводы происходят из-за того, что один из супругов слишком близок со своей семьей и ставит ее интересы выше интересов своего супруга. А ведь после свадьбы вы должны следить за тем, чтобы отношения вашей молодой семьи были в приоритете. И, напротив, плохие отношения девушки с близкими людьми могут свидетельствовать о нестабильной психике и неспособности долго поддерживать близкие отношения".

Ты веришь во фразу "...и жили они долго и счастливо"?

Адвокат Эйсолд Миллер из Нью-Рошелла предупреждает: "В любых отношениях нужно прикладывать усилия и идти на компромиссы. Если девушка считает, что финал "долго и счастливо" случается просто так, вряд ли из нее получится адекватный партнер".

Ты замужем?

Вопрос кажется странным для романтического свидания, тем не менее юрист Рэндалл Кесслер из Атланты настоятельно рекомендует его задать. Ответы "Живем раздельно" или "Собираемся разъехаться" далеко не то же самое, что "Разведена". Если у вас далеко идущие планы, убедитесь, что девушка состоит в официальном разводе".

Ты любишь свою работу?

"Узнайте, как девушка относится к своей работе. Преданно или легкомысленно? Лучше сразу узнать, что она замужем за своей работой и у нее никогда не будет времени поваляться с вами в постели в воскресное утро, отправиться в отпуск или даже просто сходить в кино", - предупреждает адвокат Лиза Хелфенд Мейер из Лос-Анджелеса.

Где ты последний раз отдыхала?

Юрист Кэролин Си Ван Тайн из Бостона предлагает тебе задать этот вопрос, чтобы не задавать другой, куда более неудобный: "На самом деле вы хотите узнать, как девушка заплатила за свой отпуск. Дело в том, что одной из главных причин разводов является разное отношение партнеров к финансам. Вопрос про отпуск поможет вам узнать об отношении к деньгам той, с кем вы оказались на первом свидании. Например, если отпуск был дорогой, вы можете воскликнуть: "Ух, это же, наверное, куча денег!" Если девушка ответит: "Подумаешь, у меня пятая кредитная карта лежала без дела, да и бабушка дала в долг", то, возможно, стоит расплатиться по счету и бежать.

Как закончились твои последние отношения?

"Обратите внимание на то, как девушка объясняет причину своего последнего разрыва, — советует Карла Шифф Доннелли. — Если она во всем винит бывшего, это очень плохой знак. А вот если девушка признает, что тоже виновата в расставании, это демонстрирует такие хорошие черты характера, как гуманность, честность и способность к личному развитию".

Если бы ты могла вернуться в прошлое, что бы ты изменила в своей жизни?

Лиза Хелфенд Мейер уверяет, что этот вопрос способен больше других продемонстрировать вам истинные мотивы и характер человека. "Плохо, если девушка ответит: "Я бы переехала, чтобы жить подальше от своей матери". Очень плохо, если ответит: "Я бы добилась своего первого парня, в которого до сих пор влюблена". А вот если скажет: "Я бы добилась своей мечты и стала актрисой или доктором" — это нормально", - заключает адвокат.

Напомним, как писал УНИАН, ученые дали несколько советов, как сохранить крепкий и счастливый брак.

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Автор: Виктория Гордиенко