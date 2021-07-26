Устройте себе увлекательное и романтическое свидание только для вас двоих. Уверены, такие выходные запомнятся надолго.

Поход в любимое кафе или совместный просмотр телевизора, сопровождаемый поеданием пиццы? Попробуйте альтернативные способы провести время с любимым человеком.

Предлагаем 7 вариантов для вашего уик-энда, среди которых вы непременно найдете тот, что придется вам обоим по душе, сделав ваши выходные незабываемыми и как никогда романтичными, а отношения — более крепкими и страстными, пишет Elle.ua.

Кулинарный поединок

Еда - самое настоящее оружие соблазнения. Простор для импровизаций ограничен только вашей фантазией: можно устроить кулинарный поединок, покормить друг друга с завязанными глазами, вдвоем научиться готовить алкогольные коктейли или затеять вечер национальной кухни... Даже приготовление простейшей пиццы на пару с любимым может стать на удивление увлекательным занятием, которое вас непременно сблизит.

Урок танцев

Танцы, по мнению некоторых психологов, стоит сделать основой терапевтических занятий для семейных пар. Именно в танце мы учимся чувствовать настроения и импульсы друг друга, заново привыкаем доверять мужчине, позволяем ему вести и быть лидером. Даже если вы твердо убеждены, что напрочь лишены чувства ритма и пластики, не поленитесь и найдите во всем разнообразии стилей ту музыку, под которую ваше тело само просит движения. Определившись со стилем, принимайтесь за поиски школы.

Пейнтбол или стрельба из лука

Хотите почувствовать себя мистером и миссис Смит, тогда отправляйтесь за порцией адреналина в ближайший тир или на матч по пейнтболу: вы удивитесь тому, сколько драйва может подарить вам пара-тройка часов, проведенных в образе бесстрашного снайпера.

Прыжок с парашютом

Этот вариант не для слабонервных, однако если вы решитесь на такую авантюру вдвоем, то подарите друг другу впечатления, способные по драйву конкурировать с самым страстным сексом.

Пешая прогулка

Самый недорогой вариант, который, правда, требует тщательной подготовки, но может оказаться идеальным способом провести день вдвоем: главное - выбрать маршрут на свой вкус. Его вы можете либо составить сами, либо выбрать подходящий вариант из множества уже спланированных экскурсий. Вы будете удивлены, как много новых мест откроете в таком, казалось бы, давно знакомом городе.

Спа день

Даже если ваш мужчина — из числа убежденных аскетов, совместный СПА-день наверняка придется ему по душе: совместное купание в джакузи, полуторачасовой массаж и серия масок, пилингов и обертываний позволят вам вообразить себя посетителями экзотического курорта. Итог — избавление от стресса, несомненная польза для здоровья плюс романтическая атмосфера и возможность по-настоящему насладиться временем, проведенным вдвоем.

Фотосессия

Самый романтичный и увлекательный вариант фотосъемки для влюбленной пары - создание лав-стори: обычно ее готовят к свадебным торжествам, но кто сказал, что она непременно должна быть приурочена к бракосочетанию? Увлекательный процесс планирования истории, выбора декораций, костюмов и собственно съемки под руководством талантливого фотографа станет поводом примерить необычные образы и запечатлеть самостоятельно придуманный сюжет в снимках, которыми захочется любоваться снова и снова.

Фантазируйте и єксперементируйте - тогда ваши отношения будут наполнені яркими событиями и приятными воспоминаниями.

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Автор: Иван Бойко