Бабушки у подъезда обязательно скажут папе, что шапочка одета криво, а педиатр на приеме точно пошутит о том, где потеряли маму, хотя когда на прием приходит мама, никто про папу не спрашивает.

Папа, который гуляет с коляской по улице, вызывает как умиление у прохожих, так и миллион советов из серии "Ты молодец, но делаешь кое-что неправильно".

Бабушки у подъезда обязательно скажут, что шапочка одета криво, а педиатр на приеме точно пошутит о том, где потеряли маму, хотя когда на прием приходит мама, никто про папу не спрашивает, пишет nashamama.

Люди, которые восхваляют "отцовские страдания", иногда говорят в их адрес много неприятных слов, выставляя их беспомощными, которые ждут, когда уже придет мама и все исправит.

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Несколько раздражающих фраз, которые говорят только папам.

Где маму потеряли?

Сам факт отсутствия женщины рядом - отличный повод для шуток или, наоборот, волнения, потому что для многих мама может отсутствовать только, если тяжело больна или пропала без вести.

У тебя девочка? Наверное, расстроился?

Общество все еще уверено, что все мужчины ждут наследника, то есть ребенка "правильного" пола. А если родилась девочка, папа объявляется "бракоделом" и должен быть этим расстроен.

Сам его на улицу собрал или жена все подготовила?

Мало кто может представить, что мужчина в здравом уме и руками, растущими из плеч, способен одеть ребенка на улицу. Вероятно, люди все еще уверены, что одеть ботинки на нужную ногу ребенка могут только женщины.

Спроси у жены, можно ли вам шоколад

Такой вопрос могут задать любому отцу, даже если он в семье ушел в декрет, пока жена работает. Женщина лучше знает все о своем ребенке, да?

Пусть жена обязательно попробует

Дальше следует какой-то совет, который предназначен только маме, но не папе.

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