Женщину направили в Швецию для протезирования и реабилитации.

Жительница Лимана Донецкой области 35-летняя Екатерина в результате обстрела города россиянами 1 мая получила тяжелые ранения.

Историю женщины рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Там отметили, что во время обстрела ракета попала прямо в квартиру женщины, в результате чего она потеряла ребенка, а также руку и ногу.

"1 мая россияне начали обстреливать Лиман, где проживала семья Герман: Екатерина, ее муж Константин и 6-ти летний сын Дамир. Неожиданно раздался взрыв: снаряд попал прямо в их квартиру", - рассказали в медицинском объединении.

Муж Екатерины не пострадал и смог вынести раненую жену. Спасатели сразу повезли женщину в больницу в Славянск.

Екатерина получила тяжелые травмы: осколки попали в живот, также ей из-за сильных повреждений пришлось ампутировать руку и ногу. Вторая рука - сильно повреждена. Женщина была в тяжелом состоянии и потеряла очень много крови.

Екатерина была беременной, поэтому медики до последнего боролись и за жизнь ее 12-недельного ребенка, но его так и не удалось спасти.

Из Славянска Екатерину перевезли в Днепр, а через некоторое время в Киев, а затем во Львов. Оттуда женщину эвакуировали в Швецию, где ее должны протезировать и реабилитировать.

Сама Екатерина мечтает как можно быстрее вернуться в Украину, поскольку хочет осенью отвести сына в первый класс.

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