Он помогает контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление.

Практически всем знаком послеобеденный спад энергии, когда наступает сонливость, становится труднее сосредоточиться. В этот момент организму хочется кофе, чего-нибудь сладкого или немного отдохнуть. Хотя многие связывают это чувство с истощением, проблема может иметь и другие причины, пишет портал ABC Zdrowie.

Как объяснила врач, эндокринолог из медицинского центра "Седарс-Синай" Эйрини Эскандер, стабильный уровень глюкозы имеет решающее значение для хорошего самочувствия.

"Поддержание здорового уровня сахара в крови необходимо для общего баланса организма. Высокий уровень сахара в крови может вызывать головные боли и усталость, за которыми часто следует резкое падение, вызывающее учащенное сердцебиение, раздражительность, нервозность и вспыльчивость", – говорит она.

А после обеда с высоким содержанием углеводов резко падает уровень энергии. Доктор говорит, что организм выделяет большое количество инсулина в ответ на прием пищи, и иногда эта реакция бывает чрезмерной. "Это вызывает постпрандиальное падение уровня сахара в крови примерно через один-два часа после обеда", – пояснила специалист.

Размер самой порции также играет роль. Большой обед может усиливать чувство вялости, даже если он не содержит много сладостей. Дело в том, что иногда люди чувствуют усталость после обильной еды, потому что кровоток направляется больше к кишечнику и меньше к мозгу, что вызывает послеобеденный "спад".

Важно также, что мы пьем во время еды. Сладкие напитки могут еще больше усугубить резкие скачки уровня сахара в крови, за которыми следуют падения. Лучшим выбором может стать зеленый чай, который, по мнению экспертов, способствует более стабильной реакции организма.

Чем именно полезен зеленый чай

Зеленый чай ценится за свои многочисленные полезные свойства. Благодаря содержанию кофеина и L-теанина он может мягко стимулировать и улучшать концентрацию внимания. Регулярное употребление также связано с лучшим контролем уровня сахара в крови, что может быть важно для профилактики диабета 2 типа. Его антиоксиданты, особенно катехины, поддерживают работу кровеносной системы, помогая поддерживать здоровое кровяное давление и многое другое. Кроме того, зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами и способствует общему благополучию, поэтому его часто считают одним из самых полезных напитков.

Однако доктор Эскандер подчеркнула, что наиболее важным фактором является ваш ежедневный рацион. "Избегание блюд, состоящих преимущественно из углеводов и продуктов с высоким содержанием сахара, помогает поддерживать более равномерную выработку инсулина поджелудочной железой и ограничивает эти скачки и падения", – отметила она.

Она также добавила, что если вы едите продукты с высоким содержанием углеводов, стоит сочетать их с другими ингредиентами. "Регулярное употребление пищи, богатой белком и клетчаткой, также помогает поддерживать здоровый уровень глюкозы в течение дня", – объяснила она. Вместо сладкого напитка и легкого перекуса лучше выбрать более сбалансированный обед. Таким образом, вам не придется проводить вторую половину дня, чувствуя усталость и борясь с сонливостью.

Польза чая - что важно знать

Напомним, что чай обладает множеством полезных свойств для здоровья. Он богат антиоксидантами, а именно полифенолами, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами.

Существует потенциальная связь между употреблением чая и поддержанием здоровья сердечно-сосудистой системы. Данные свидетельствуют о том, что употребление определенных сортов настоящего чая, например, зеленого, может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина и улучшению кровообращения.

