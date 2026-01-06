Что есть женщине после 50 лет: диетологи назвали продукты, которые подарят бодрость

Диетологи настоятельно рекомендуют людям старше 50 лет получать достаточное количество этого минерала вместе с пищей.

Питание играет решающую роль в поддержании долгосрочного здоровья, поскольку есть определенные виды витаминов и минералов, которым диетологи рекомендуют уделять приоритетное внимание.

Есть один минерал, который играет важную роль в здоровом старении и заслуживает большего внимания, особенно для людей старше 50 лет, пишет Parade. Диетологи сказали, что минерал, который нужно получать в достаточном количестве после 50 лет - это магний.

Поскольку магний важен для многих процессов, включая здоровье костей, контроль уровня сахара в крови, сердечно-сосудистое здоровье, поддержание его оптимального уровня становится все более важным с возрастом.

"Исследования показали многочисленные преимущества магния для людей старше 50 лет, включая снижение риска старческой немощности, улучшение мышечной функции, снижение риска когнитивных нарушений, поддержку здоровья костей и улучшение качества сна", сказала диетолог Ванесса Имус.

6 преимуществ магния для людей старше 50 лет

Сердечно-сосудистое здоровье: У людей с высоким потреблением магния может быть снижен риск ишемической болезни сердца и инсульта.

Остеопороз: Более высокое потребление магния связано с лучшей минеральной плотностью костей. Исследование показало, что более высокое потребление магния снижает риск переломов до 27%.

Хрупкость: Более высокое потребление магния связано со снижением возникновения хрупкости, или снижения мышечной силы и выносливости, что повышает риск падений, инвалидности, госпитализации и даже смерти у пожилых людей.

Когнитивное здоровье: Эпидемиологические исследования показывают, что более высокое потребление магния связано со сниженным риском когнитивных нарушений.

Улучшение сна: Магний обладает расслабляющим действием и может увеличивать выработку мелатонина, гормона, который помогает нам заснуть.

Магний в рационе

Рекомендуемая суточная норма потребления магния для взрослых старше 50 лет составляет 320 мг для женщин и 420 мг для мужчин. Листовая зелень, орехи, семена, цельнозерновые продукты, бобы и обогащенные продукты, такие как сухие завтраки, являются хорошими источниками магния.

Ранее диетолог рекомендовала блюдо №1 для людей, старше 50 лет. Он отметила, чтоэта пища удивительно проста и вкусна. Специалист отметила, что когда человеку исполняется 50, потребности организма в питании меняются, поскольку ему нужно больше белка, а определенные микронутриенты становятся еще важнее для поддержания общего здоровья.

