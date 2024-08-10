Подкожный жир руки, который можно легко оценить даже простым и недорогим методом измерения, может стать показателем качества костей позвоночника.

Новое исследование показало, что для людей старше 50 лет измерение жира на руках может помочь предсказать, кто из них подвержен более высокому риску перелома позвоночника.

Это исследование является первым, которое выявило, что состав тела на руках, в частности количество жира, связано с плохим качеством костей и прочностью позвоночника, пишет Health.

По словам старшего автора исследования Евы Касси, доктора медицины, эндокринолога и профессора Национального и Каподистрийского университета Афин, результаты могут помочь лучше выявлять людей с высоким риском и дать им возможность контролировать количество жира на теле.

Видео дня

"Это может означать, что подкожный жир руки, который можно легко оценить даже простым и недорогим методом измерения кожной складки, может стать полезным показателем качества костей позвоночника, возможно, предсказывающим риск перелома позвонков", - прокомментировала Касси.

Объяснение связи между жиром руки и прочностью позвоночника

В ходе исследования ученые обследовали 115 человек - 14 мужчин и 101 женщину без остеопороза и со средним возрастом 62 года, чтобы определить их жировую прослойку и качество костей позвоночника.

Исследователи обнаружили, что у людей с избыточным жиром - независимо от индекса массы тела - качество костей в позвоночнике было ниже. Это особенно касалось висцерального жира и жира под кожей на руках.

Связь между жиром в руках и прочностью позвоночника шокировала исследователей. "Удивительно, но мы впервые обнаружили, что состав тела в руках - в частности, жировая масса рук - отрицательно связан с качеством костей и прочностью позвонков", - подчеркнула Касси.

"[Наше исследование] показало, что повышенный висцеральный жир и более высокое соотношение андроида к гиноиду [имея форму тела в виде яблока] также коррелируют с плохим качеством костей в позвоночнике", - добавила она.

Висцеральный жир, объяснила Касси, является гормонально более активным компонентом общего жира в организме. Он производит молекулы, которые вызывают слабовыраженное воспаление, поэтому повышенный воспалительный статус, вероятно, оказывает негативное влияние на качество костей в целом. Другие данные также указывают на то, что молекулы, высвобождаемые в жире и мышцах, могут влиять на развитие остеопороза.

Вас также могут заинтересовать новости: