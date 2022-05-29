Потребность организма в натрии покрывается очень легко и без досолки пищи, отмечает медик. Поэтому по сути, если перестать покупать соль вообще, население Украины только станет здоровее.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину люди споткнулись с немалыми проблемами, ростом цен, дефицитом некоторых продуктов. Среди них - соль. Из-за остановки работы крупнейшего производителя соли в Украине - компании "Артемсоль"в Соледаре на Донбассе, в Украине возник дефицит соли и скачок цен на нее.

Однако, по словам врачей, употребление соли вообще лучше ограничить. Так, терапевт Маргарита Гуркало на странице медицинского общества "СвійДОК" в Instagram, советует отказать себе в таком сомнительном удовольствии, как соль.

"Моя бабушка считает, что лучше выпить дополнительную таблетку от давления, чем ограничить себя в таком удовольствии как соль. Не думайте как моя бабушка, она прекрасный пример полипрагмазии - потребление чрезмерного количества лекарств. На мой взгляд, лучше вести такой образ жизни, чтобы не приходилось потом принимать 15 таблеток в сутки", - отмечает врач.

Чем соль заработала себе славу "белой смерти"

По словам врача, соль способствует повышению давления.

"Во-первых, избыток натрия, составляющей соли, способствует задержке жидкости в организме, а также повреждает почки, которые очень тяжело работают, пытаясь вывести тот натрий из организма. Поэтому давление будет повышаться как в краткосрочной (задержка жидкости) так и в долгосрочной перспективе (хроническая болезнь почек - артериальная гипертензия)", - говорит медик.

Далее, по ее словам, от повышенного давления в дальнейшем возникают сердечно-сосудистые осложнения.

"То, чего невероятно боится моя бабушка, однако, страсть к соленым огурцам побеждает любой страх. Согласно исследованиям, сердце и сосуды могут страдать от натрия даже до того, как повышается артериальное давление. Более того, чем больше натрия поступает в организм, тем больше организм теряет кальций, а следствием этого является остеопороз", - говорит Гуркало.

И напоследок, предупреждает врач: большое количество соленой пищи повышает риск развития рака желудка.

"А теперь проанализируем, едим ли мы с вами слишком много соли? Не надо быть Арестовичем, чтобы ответить на это вопрос, увидев реакцию на временное сокращение производства на "Артемсоли". Потребность организма в натрии покрывается очень легко и без досолки пищи. Поэтому по сути, если перестать покупать соль вообще, население Украины только станет здоровее", - отмечает Гуркало.

По словам медика, максимальное количество соли, которую можно потреблять без вреда для организма - 1 чайная ложка. Но это не значит, что этим количеством мы досаливаем всю еду что съедаем за сутки.

Остановка работы "Артемсоли": что известно

Государственное предприятие "Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли. Его выручка в январе – сентябре 2021 года составила 43 млн грн чистой прибыли, что 5,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В компании в результате обстрелов разрушен склад, были прямые попадания в рудники и склад. К тому же российские войска регулярно обстреливают узловую железнодорожную станцию, через которую вывозили соль.

Как писал УНИАН, война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине. Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису. В Украине ищут альтернативы продукции из "Артемсоли".

На фоне новостей о дефиците соли в Украине известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, чем можно заменить эту вкусовую добавку.

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