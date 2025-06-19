Украинские потребители сталкиваются с ростом цен на лекарства после запрета маркетинговых договоров. Он начал действовать в марте в рамках нового фармацевтического регулирования. На практике оказалось, что прямая зависимость между наценками в аптеках и маркетингом не такая очевидная, как ожидалось. Это подчеркивают эксперты, комментируя решение о запрете договоров.

Как пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные компании "Бизнес Кредит", в натуральном выражении продажи лекарств за апрель упали на 2,15% по сравнению с мартом - то есть уже через месяц после запрета маркетинга. А ведущие производители за три месяца после введения запрета потеряли по 2-3% доли рынка, как свидетельствуют данные аналитической компании Proxima Research.

Как работал маркетинг раньше

Маркетинговые соглашения были способом сотрудничества производителей лекарств с аптеками. Производители доплачивали аптекам за продажу своих препаратов, и большая часть этих средств (порой до 90%) шла именно на снижение цен для покупателей. Благодаря таким сделкам аптеки могли делать скидки для людей на жизненно необходимые лекарства.

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Принцип работы был прост: когда производитель хотел, чтобы покупатели выбирали именно его лекарство среди многих аналогов, он давал аптеке деньги на скидку. Фактически маркетинг обеспечивал увеличение рынка за счет дотирования покупателя, то есть снижения цены.

Отмена маркетинговых договоров не дала ожидаемого результата, это признают и в Минздраве, пишет РБК-Украина. Цены на лекарства остались на том же уровне или даже выросли.

"По факту цена на некоторые лекарственные средства, когда был разрешен маркетинг, была ниже, чем сейчас. Потому что благодаря прибыли от маркетинга аптеки снижали цены на рецептурку, ставили меньшие наценки [...] Нельзя сказать, что существует прямая корреляция между маркетингом и стоимостью лекарств в аптеке. Она точно есть, но не абсолютно непосредственная", - отметил заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.