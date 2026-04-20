Как мы незаметно портим себе зрение: офтальмологи назвали 9 опасных повседневных привычек

Иногда мы даже не подозреваем, что некоторые наши повседневные привычки в долгосрочной перспективе вредно сказываются на здоровье глаз.

Ухудшение зрения, инфекции, травмы – довольно распространенные проблемы, особенно в пожилом возрасте. И хотя существует много методов лечения глаз, гораздо лучше – когда болезням удается предотвратить, пишет HuffPost.

Офтальмологи рассказали изданию, каких 9 опасных привычек стоит избегать ради здоровья своих глаз.

1. Не спите в контактных линзах

"Я никогда не сплю в контактных линзах, если только они не имеют одобрения FDA для длительного ношения, из-за риска болезненных инфекций глаз и повреждения роговицы", – пояснил окулист Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо Уильям МакЛафлин.

Иногда люди, носящие линзы, могут заснуть от усталости или после употребления алкоголя, не сняв их, или же вздремнуть днем. Но в таких ситуациях все же очень важно стараться не забывать, что линзы нужно снимать.

"Сон в контактных линзах позволяет микробам и бактериям размножаться в течение ночи. Это может привести к таким осложнениям, как язва роговицы, которая угрожает зрению и может потребовать трансплантации роговицы", – говорит офтальмолог Элла Факторович.

2. Не смотрите долго в экран без перерывов

"Когда люди долго смотрят на телефон, ноутбук или книгу с близкого расстояния, это может повысить риск близорукости у молодых людей и вызвать усталость глаз у людей любого возраста. Близорукость обычно развивается в детстве и может прогрессировать до позднего подросткового возраста", – рассказала Факторович.

Врач рекомендует соблюдать правило "20-20-20" для профилактики и уменьшения цифровой усталости глаз. Оно предполагает каждые 20 минут делать 20-секундный перерыв и смотреть на что-нибудь с расстояния примерно 6 метров (20 футов).

3. Игнорировать обследование зрения

Маклафик утверждает, что осмотр глаз нужно проходить не реже одного раза в год или полтора. Также важно регулярно обследовать глазное дно, особенно если у вас есть заболевания, которые повышают риск проблем со зрением.

"У людей с диабетом повышен риск развития ретинопатии. Это начинается с кровоизлияний в сетчатке и может прогрессировать до отека, катаракты, глаукомы и образования новых хрупких сосудов, которые могут привести к внезапной потере зрения или отслойке сетчатки. Часто симптомов нет, поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год", – говорит офтальмолог Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо Барбара Михалик.

4. Не игнорируйте внезапные изменения зрения

"Я никогда не игнорирую внезапное появление "мушек" перед глазами и вспышек света, особенно если это сопровождается ощущением "завесы" перед глазами. Это может быть признаком разрыва или отслойки сетчатки", – предупредила Михалик.

По ее словам, если проблему обнаружить вовремя, ее можно вылечить.

"Если же отслойка уже произошла, требуется операция, и восстановление зрения зависит от продолжительности и масштаба повреждения. В случае появления таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу", – подчеркнула она.

5. Не ложитесь спать, не сняв макияж

"Недостаточное увлажнение глаз часто недооценивают, особенно люди, которые носят контактные линзы или пользуются косметикой", – говорит офтальмолог из Нью-Йоркской офтальмологической и ушной больницы Маунт-Синай Авнеш Деобгакта.

С возрастом организм вырабатывает менее качественные слезы, что особенно проблематично для тех, кто носит линзы или использует косметику, которая может нарушать их выработку. Он подчеркнул, что роговица нуждается в постоянном увлажнении, поэтому перед сном важно тщательно смывать макияж.

"Искусственные слезы без консервантов могут помочь поддерживать увлажнение. Их обычно рекомендуют использовать 3–4 раза в день", – добавил он.

6. Не смотрите прямо на солнце

"Люди никогда не должны смотреть прямо на солнце. Ранее в этом году мы стали свидетелями солнечного затмения, во время которого многие люди поддались искушению смотреть на солнце через обычные солнцезащитные очки, что может быть чрезвычайно вредно для глаз. Смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты глаз даже в течение короткого времени может навсегда повредить сетчатку – слой ткани в задней части глаза, который преобразует свет в электрические сигналы для мозга", – рассказала Факторович.

В случае солнечного затмения она рекомендует использовать надлежащую защиту, чтобы избежать ожога сетчатки и других серьезных повреждений глаз.

7. Не курите

"Курение и вейпинг – одни из самых вредных привычек, которые человек может иметь как для общего здоровья, так и для глаз. Существуют очень серьезные заболевания, которые разрушают такие незаменимые части глаза, как сетчатка, и которые гораздо чаще встречаются у курящих людей", – предупредил Деобгакта.

Он отметил, что курение также связано с увеличением риска возникновения катаракты, которая приводит к помутнению хрусталика и часто требует хирургического вмешательства.

"Кроме того, сами пары могут повредить поверхность глаза, вызвав царапины роговицы и чрезвычайно болезненный синдром сухого глаза, который часто требует пожизненного лечения. Другими словами, избегайте курения и вейпинга, если хотите иметь здоровые глаза всю жизнь", – сказал врач.

8. Не промывайте линзы водой из-под крана

Михалик отметила, что никогда нельзя использовать воду из-под крана для промывания контактных линз.

"Существует высокий риск развития микробного кератита, также известного как язва роговицы, который может привести к необратимой слепоте, а в некоторых случаях и к трансплантации роговицы. Вместо этого всегда промывайте и храните контактные линзы в растворе, регулярно меняйте контейнер и меняйте линзы в соответствии с указаниями вашего офтальмолога", – подчеркнула она.

Помимо неправильного хранения и смазывания контактных линз, использование одной и той же пары дольше, чем рекомендуется, может привести к проблемам со здоровьем глаз.

"Я никогда не забываю выбрасывать свои контактные линзы в установленный срок", – сказал Маклафлин.

9. Не питайтесь несбалансированно

"Употребление пищи с высоким содержанием сахара и жиров вредно для здоровья, но оно также оказывает непропорционально негативное влияние на глаза. Такие заболевания, как диабет, являются причиной наиболее распространенных форм необратимой слепоты, которые мы наблюдаем в наших клиниках, и это часто связано с несбалансированным питанием с высоким содержанием углеводов и жиров", – сообщил Деобхакта.

Он отметил, что риск инсульта глаза выше у тех, кто страдает неконтролируемым высоким кровяным давлением.

"Однако есть и хорошие новости: сбалансированное питание (в сочетании с физическими упражнениями) не только помогает другим частям тела, но и значительно снижает вероятность возникновения таких заболеваний", – добавил он.

Врач посоветовал придерживаться средиземноморской диеты с низким содержанием сахара и жиров и быть физически активными: бегать, ездить на велосипеде или ходить пешком.

Ранее УНИАН писал, что татуировки могут лишить вас зрения. По словам специалистов, чернила для татуировок могут содержать токсичные вещества, которые иногда провоцируют опасную иммунную реакцию организма, вызывая воспаление не только в коже, но и в других частях тела, в частности в глазу. В результате может возникнуть поражение увеальной оболочки – среднего слоя глаза, отвечающего за фокусировку. Симптомы включают боль, покраснение и чувствительность к свету. В тяжелых случаях это может привести к глаукоме или повреждению зрительного нерва – состояниям, угрожающим слепотой.

