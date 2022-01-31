Вместе с тем темпы вакцинации против COVID-19 в Украине значительно снизились.

За минувшие сутки, 30 января, коронавирус в Украине зафиксировали у 22 026 человек, в частности, среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Выздоровели 4 346 человек, а 78 — умерли от осложнений COVID-19. С подозрением или подтвержденным диагнозом за сутки госпитализировали 2 322 человека.

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Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается на высоком уровне.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской (2 934), Хмельницкой (2 092) и Житомирской (1 576) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили свыше 4 миллионов случаев COVID-19. Из них 100 203 человека скончались от осложнений заболевания, а свыше 3,6 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории за 30 января сделали 64 072 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 36 354, методом ИФА — 2 756. Также сделали 24 962 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 18 миллионов ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине на выходных падают. В частности, 30 января прививки получили всего 20 983 жители страны. 6 524 из них получили первую дозу, а 7 653 – вторую. Тем временем 98 человек получили дополнительную дозу, а 6 708 сделали бустер.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса прививали 15 324 675 жителей Украины. 15 324 673 из них получили первую дозу, а 14 619 487 – 2 дозы. Между тем дополнительную дозу сделали 16 695 человек, а бустерную дозу – 339 726 украинцев.

Всего в стране провели 30 300 581 COVID-прививки.

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