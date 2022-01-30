Жертвами COVID-19 за сутки стали почти 100 человек.

В субботу, 29 января, коронавирус в Украине диагностировали у 24 508 человек, в частности, у 3 378 детей и 444 медиков.

За сутки от COVID-19 вылечились 3 145 человек, жертвами вируса стали 94 человека, а попали в больницы 3 692 заболевших, сообщил Telegram-канал МОЗ Украины.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 30 января:

Заболели 4 042 469 человек;

Выздоровели 3 618 402 человека;

Умерли 100 125 заболевших;

Всего сделано 18 009 334 ПЦР-тестов.

Напомним, коронавирус в Украине 28 января диагностирован у 37 351 человека – это самый высокий показатель в нашей стране с начала пандемии (стартовала в марте 2020 года). В тот же день жертвами COVID-19 стали 149 пациентов, выздоровели – 7 163 человека, а госпитализировали 3 340 человек.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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