Киевлянка и ее сын стали рекордсменами столичного центра репродуктивной и перинатальной медицины.

История мальчика, который выжил, и его мамы, которая ради него "вернулась с того света". Жанна и Саша стали рекордсменами столичного центра репродуктивной и перинатальной медицины. Но это печальный рекорд - 108 дней в роддоме, большинство времени - в реанимации. Причина - COVID-19. За их жизни боролись все - от санитарок до профессоров.

Как говорится в сюжете ТСН, Саше уже 2 месяца, но со своей мамой он вместе всего 12 дней. Маленький мальчик родился с весом 1,4 кг, но сейчас уже набрал и весит 2,6 кг. С самого рождения он борец.

"Папин характер, а от мамы – щекотки боится", - шутит мама Саши.

Читайте также"Надо было прививаться": во Львове в реанимации находится 34-летняя беременная, которая не может дышать без кислородной маски (видео)

Жанна заболела коронавирусом, когда была беременной. Прививки она не делала. С диагнозом COVID-19 она почти сразу попала в интенсивную терапию. В ноябре 2021 года здесь было в 1,5 раза больше больных, чем отделение может принять рассчитано на 6 коек, а было 10 пациенток, находившихся на искусственной вентиляции легких.

Жанна все больше нуждалась в кислороде.

"Она была очень тяжелая, и мама эта могла умереть, и ребенок мог умереть", - вспоминает акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

Саша родился на 31 неделе, роженица была на искусственной вентиляции. Новорожденный оказался в детской интенсивной терапии.

"Мальчик пережил искусственную вентиляцию легких, несколько переливаний крови", - рассказывает врач из отделения интенсивной терапии.

Медики приняли решение - Саша должен вернуть маме жажду к жизни. Когда малыш начал сам дышать, врачи стали носить его к маме, которая была в критическом состоянии, но могла встречаться с сыном.

Сначала женщина не могла даже заговорить к нему из-за трубки в горле, но ведь держала на руках.

"Сердце почувствовало свое, трудно было конечно", - рассказывает сейчас Жанна.

За осень у этих врачей было 400 пациенток с коронавирусом. Конечно, спасти удалось не всех. Но история Жанны и Саши, которые 108 дней боролись за жизнь, вдохновила медиков. Сегодня Жанна и ее первенец Саша уже дома. И впереди целая жизнь.

Врачи надеются, что будущие мамы позаботятся о себе и своих младенцах.

"Если бы была вакцинирована, то все было бы значительно легче", - соглашается мама маленького Саши.

Вас также могут заинтересовать новости: