Благодаря неагрессивному" Омикрону " можно получить естественный иммунитет от коронавируса, отметил врач.

Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" вытеснил агрессивный вариант под названием "Дельта", из-за которого у заболевших возникало очень много осложнений.

Человек, который был дважды привит от коронавируса, может естественным путем получить "бустерную дозу", переболев неагрессивным "Омикроном", рассказал врач, бывший министр здравоохранения Олег Мусий "Апострофу".

"...Хорошо, если можно так сказать, (что – Ред.) сейчас пришел штамм "Омикрон", который вытеснил агрессивную "Дельту", которая вызывала очень много осложнений. По данным Минздрава, сейчас снизилось количество госпитализаций, в пять раз снизилась смертность", – заявил собеседник.

Экс-чиновник отметил, что во время пика заболеваемости штаммом "Дельта" в Украине, который был несколько месяцев назад, во время выявления 25 тысяч заболевших в день антирекорд по количеству умерших составил 800 человек.

"...А сейчас мы имеем более 30 тысяч больных и смертность – 150 случаев в день...", – добавил медик.

По словам врача, такая динамика может быть связана с тем, что многие украинцы переболели коронавирусом, и была проведена вакцинация, благодаря которой люди получили иммунитет к COVID-19.

Мусий подчеркнул, что любой иммунитет, а особенно – естественный, уберегает от агрессивного течения коронавируса.

Читайте такжеУкраине грозит новый пик коронавируса: в НАН назвали самые вероятные даты"...Именно поэтому появилась идея с бустерною дозой, с дополнительной дозой, как раз имеется в виду то, чтобы не ждать, когда человек естественным путем получит этот иммунитет. Хотя, если человек уже привит двумя дозами, я не вижу особых проблем, что "бустерная доза" будет получена естественно, от того же неагрессивного "Омикрона"...", – добавил бывший глава Минздрава.

Ранее народный депутат, глава комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий сказал, что "Омикрон" намного хуже, чем предыдущие штаммы коронавируса, поскольку в случае заражения дети очень тяжело болеют.

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в том же месяце власти Украины ввели карантин. Позже ряд компаний создали вакцины от коронавируса. Вакцинация в Украине от коронавируса стартовала в конце февраля 2021 года.

COVID-19 мутировал, сначала появился штамм "Дельта", а позже – "Омикрон". Оба эти штамма коронавируса обнаружены в нашей стране. По состоянию на 31 января штамм "Омикрон" в государстве нашли в 20 областях.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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