Ключевым приоритетом на 2022 год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией, отметили в правительстве.

Кабинет министров одобрил Национальный план вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 на текущий год.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ключевым приоритетом на 2022 год является дальнейшее увеличение охвата населения Украины вакцинацией – завершение полного курса прививки (две дозы) и проактивный поиск и вакцинация тех, кто еще не привился. А также ревакцинация бустерной дозой тех, кто получил базовый курс прививки в 2021 году.

"В этом году мы будем и далее наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечение вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы - и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в Нацплане появилась норма, которая предусматривает утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", – отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте такжеНевакцинированных медиков и чиновников в Украине будут отстранять от работыНапомним, пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года, в том же месяце власти Украины ввели карантин. Позже ряд компаний создали вакцины от вируса.

В Украине вакцинация от коронавируса началась в конце февраля 2021 года.

В нашей стране по состоянию на 1 февраля 2022 года две дозы прививки получили 14 672 260 граждан, дополнительной дозой прививались 17 892 человека, а бустерной – 377 548.

Вас также могут заинтересовать новости: