Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Ивано-Франковской области.

В Украине за сутки выявили 7117 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 409 детей и 160 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1898 человек; зафиксировано 193 летальных случая; выздоровели 8077 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 278.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 716 988 человек;

выздоровели – 3 530 624;

летальных исходов - 97 737;

проведено ПЦР-тестирований - 17 034 809.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1151;

Винницкая область - 435;

Волынская область - 94;

Днепропетровская область - 237;

Донецкая область - 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область – 168;

Запорожская область - 122;

Ивано-Франковская область - 502;

Киевская область - 266;

Кировоградская область - 64;

Луганская область – 112;

Львовская область - 386;

Николаевская область - 135;

Одесская область - 312;

Полтавская область - 328;

Ровенская область - 250;

Сумская область - 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область - 457;

Херсонская область – 197;

Хмельницкая область - 351;

Черкасская область - 224;

Черновицкая область – 197;

Черниговская область - 60.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.