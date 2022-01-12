В Украине за сутки выявили 7117 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 409 детей и 160 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1898 человек; зафиксировано 193 летальных случая; выздоровели 8077 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 278.
Читайте такжеВ Минздраве сказали, будут ли ужесточать карантин из-за "Омикрона"
За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 716 988 человек;
- выздоровели – 3 530 624;
- летальных исходов - 97 737;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 034 809.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1151;
Винницкая область - 435;
Волынская область - 94;
Днепропетровская область - 237;
Донецкая область - 250;
Житомирская область – 139;
Закарпатская область – 168;
Запорожская область - 122;
Ивано-Франковская область - 502;
Киевская область - 266;
Кировоградская область - 64;
Луганская область – 112;
Львовская область - 386;
Николаевская область - 135;
Одесская область - 312;
Полтавская область - 328;
Ровенская область - 250;
Сумская область - 445;
Тернопольская область – 235;
Харьковская область - 457;
Херсонская область – 197;
Хмельницкая область - 351;
Черкасская область - 224;
Черновицкая область – 197;
Черниговская область - 60.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.