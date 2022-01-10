Меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины.

Уже почти 48% взрослых украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, в лидерах Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения в этих регионах привито одной или двумя дозами.

Меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины - в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Как сообщал УНИАН, Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Также Минздрав готовит решение по сокращению срока действия COVID-сертификатов с 365 до 270 дней.

Читайте такжеВ Минздраве Украины рассказали, сколько доз вакцины от COVID-19 будут утилизировать

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1969 человек: среди них - 94 ребенка и 41 медработник. Также зафиксировано 86 летальных случаев, 3517 пациентов выздоровели. В больницы госпитализировали 1 064 людей с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни.

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