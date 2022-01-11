Если после базового курса вакциной CoronaVac, бустерная доза будет сделана вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться информация о последней прививке.

В Министерстве здравоохранения сообщили, будут ли признавать в Евросоюзе COVID-сертификаты тех украинцев, которые получил первые две прививки вакциной CoronaVac, а бустерную дозу - Pfizer.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос УНИАН.

"Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины Pfizer. При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам. Если после базового курса, проведенного вакциной CoronaVac, бустерная доза будет сделана вакциной Comirnaty, в сертификате будет отображаться информация о последней прививке. И такой сертификат будет валидным для пересечения границы стран, где одобрена эта вакцина", - говорится в ответе на запрос.

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В Минздраве напомнили, что после введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дие" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

В то же время, в Минздраве отметили, что каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства.

"На сегодня украинские COVID-сертификаты признают в 60 странах мира, которые входят в состав доверительной сети е-здоровье ЕС. Среди них такие европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС. В 2022 году планируется, что состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц", - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.