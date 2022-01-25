Президент призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2022 год может быть последним годом пандемии COVID-19.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале главы государства.

"Что можете сделать вы, уважаемые граждане Украины, кроме простого соблюдения норм безопасности? Правильно: вакцинироваться", - подчеркнул президент.

Он отметил, что вакцинация - одна из главных причин того, что уровень госпитализации больных COVID-19 меньше, чем во время пика заболевания осенью 2021 года.

"Люди, которые имеют прививки, переносят болезнь гораздо легче. Уровень смертности намного меньше, а в медучреждениях занято только 28% койко-мест...", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность.

"Уже сегодня со стороны ВОЗ... есть очень осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022-й год будет последним для пандемии COVID-19", – отметил он.

Президент добавил, что для этого необходимо добиться высокого уровня охвата граждан вакцинацией.

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Как сообщал УНИАН, с начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Украине прививки получили более 15,1 млн человек, бустерную дозу вакцины – более 208,7 тыс.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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