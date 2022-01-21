По его словам, одна из стратегий, которые рассматриваются, заключается во введении вакцинации в зависимости от эпидсезона.

На сегодня прорабатывается стратегия, согласно которой вакцинация от COVID-19 в будущем может происходить по принципу прививки от гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас об этом еще рано говорить. Есть несколько стратегий. Довольно частая иммунизация-это также не очень хорошо: организационно, экономично и тому подобное. И может отвлечь желание делать прививки, если их нужно делать достаточно часто", - сказал глава Минздрава.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему не надо делать тест на антитела к коронавирусуПо его словам, одна из стратегий, которые рассматриваются, заключается во введении вакцинации в зависимости от эпидсезона.

"Все будет зависеть от динамики и мутации коронавируса. Возможно, будет переведено на такую вакцинацию, как и от гриппа, зная, когда эпидсезон... Эта стратегия прорабатывается", - пояснил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

19 января Кабмин установил срок в силу COVID-сертификатов о вакцинации на уровне 270 дней вместо 365.

Сертификаты о бустерной прививке от COVID-19 появятся в конце января.

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